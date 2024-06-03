港元現報7.8187元升值10點子，曾貶值最多20點子，報7.8217元，亦曾升值最多15點子，報7.8182元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息齊見5月17日後最低，隔夜HIBOR跌76.62點子至3.70607%；1星期HIBOR跌36.08點子至4.06476%；2星期HIBOR跌19.15點子至4.17042%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.42點子至4.72006%，是5月20日後最低；6個月期HIBOR跌1.26點子至4.81238%，是5月20日後最低；12個月期HIBOR升0.14點子至4.97941%，是5月29日後最低。

美元指數現報104.564貶值0.107點或0.1%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44429%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9702%，連續3日擴闊，利差是5月21日後最闊，當日差距為-0.9952%。

對上一次連續3日擴闊，是2024年5月08日，當日利差報-1.2948%。

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