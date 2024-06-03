受聯儲局青睞的核心個人消費支出價格指數錄今年以來最小增幅，利率期貨顯示減息機會增至56%，美債息、美匯回軟，美期上升。息口敏感科技股受惠上升，加上財新PMI創兩年高，港股高開後升幅擴大，恒指曾升最多2.73%，是4月26日後最大升幅；科指曾升最多3.5%，是5月3日後最大升幅；國指曾升最多3.16%，是4月26日後最大升幅。新股優博控股（8529）上市，曾升36%，見0.68元，半日收窄至升8%。
恒指今早高開203點，高位升494點，低位升203點，高低波幅290點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為32.23%，下跌為21.17%，無升跌為46.59%。
恒指半日升418點或2.32%，報18498點，大市成交金額817億元；國指升171點或2.69%，報6564點。恒生科技指數收報3791點，升2.72%。
藍籌股成交金額380.87億元，佔大市成交46.61%；科指成份股成交金額212.41億元，佔大市成交25.99%；國指成份股成交金額323.94億元，佔大市成交39.64%。
24隻雙櫃台股，總成交0.39億元人民幣，相當於約0.42億港元，佔大市成交的0.05%。
窩輪及牛熊證成交金額減少28.8%，至66.24億元，佔大市成交8.1%。牛熊證成交金額27.73億元，減少36.48%；窩輪成交金額38.5億元，減少22%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。新地（0016）、中生製藥（1177）、港鐵（0066）拖累大市。
藍籌75隻升，6隻下跌，1隻無升跌。比亞迪（1211）升5.92%，收報232.6元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌1.41%，收報2.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報36.75元，升8.73%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報17.22元，跌6.11%。
恒指上試10天線(18682.75點)。科指上線10天線(3838.78點)，升穿250天線(3783.95點)。
北水南下合計淨流入15.85億元，較上日減少84%，連續第13日流入，累計流入518.28億元。對上一次連續13日淨流入是4月17日。
優博控股（8529）上市，定價0.5元。創上市新高，見0.68元，平上市低位0.5元，收報0.54元，升8%。
兩間公司最快今日公布業績，績前表現如下，茶百道（2555）收報10.26元，跌0.19%。和諧汽車（3836）收報0.5元，跌1.96%。
和黃醫藥（0013）：FRUTIGA中國III期研究結果於《自然醫學》發表。收報28.5元，跌3.23%。
小米（1810）5月交付8646架SU7電動車。收報17.92元，升2.52%。
比亞迪（1211）5月銷量按年升38%。收報232.6元，升5.92%。
國泰（0293）林紹波：運力已回復疫前8成，夏季客貨需求強勁。收報8.28元，升1.1%。
金界（3918）：提取7000萬美元股東貸款以全額清償2024年票據。收報4.1元，升2.5%。
蔚來（9866）5月銷售創單月紀錄升逾2倍，理想同期銷量升24%。收報43.05元，升5.13%。
澳門5月賭收破疫情後以來紀錄，首破200億。濠賭股普遍向上，新濠國際發展（0200）收報6.25元，升1.46%。美高梅中國（2282）收報14.3元，升2.88%。澳博（0880）收報2.89元，升1.4%。永利澳門（1128）收報7.44元，升0.27%。銀河娛樂（0027）收報38.4元，升2.4%。金沙中國（1928）收報19.02元，升2.04%。
京東（9618）：逾1萬個品牌成交額618按年增逾5倍。收報116.7元，升2.46%。
騰訊（0700）指內地監管機構要求降微信支付市佔率報道不實，純屬謠言。收報374.2元，升4%。
鷹君（0041）放棄私有化朗廷酒店（1270）。鷹君收報12.02元，跌2.28%。朗廷酒店見52周低0.53元，收報0.62元，跌36.08%。
碧瑤綠色（1397）查僱員市場失當行為指控，報告已交監管機構。收報0.63元，升5%。
吉利（0175）雷諾合資公司成立，料年收入150億歐元。收報9.9元，升4.54%。
陳翊庭：2018年上市機制改革後，港交所（0388）為300家新經濟企業到港上市。收報268元，升1.98%。
淡馬錫、貝萊德減持工行（1398）至5%以下。收報4.51元，升2.04%。
IDG據報向香港寬頻（1310）提出收購。收報2.51元，跌3.09%。
國泰（0293）據報受中央施壓增加中東航點，國泰：從來沒有向集團施加壓力。收報8.28元，升1.1%。
破頂股包括，中廣核礦業（1164）創上市新高，見3.06元，收報3.01元，升2.03%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見4.23元，收報3.99元，升9.32%；康耐特光學（2276）創上市新高，見11.36元，收報10.98元，跌1.08%；洲際船務（2409）創上市新高，見3.8元，收報3.75元，升1.35%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見20.1元，收報20.1元，升3.72%；中國移動（80941）創上市新高，見71.35元，收報71.35元，升2.51%；安碩印度（2836）創上市新高，見41.22元，收報40.72元，升3.88%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8847元，收報8847元，升0.05%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1118元，收報1118元，升0.08%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見882.3元，收報882.3元，升0.08%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見21.16元，收報21.14元，升1.05%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見112.85元，收報112.85元，升0.18%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.25元，收報5.225元，升3.88%；樂艙物流（2490）創上市新高，見24.55元，收報22.5元，跌0.88%；長久股份（6959）創上市新高，見74.8元，收報72.6元，升7.16%；優博控股（8529）創上市新高，見0.68元，平上市低位0.5元，收報0.54元，升8%；卓越教育集團（3978）創52周高，見3.81元，收報3.78元，升11.5%；順豐同城（9699）創52周高，見11.36元，收報11元，升1.29%；中遠海控（1919）創52周高，見14.1元，收報13.84元，升5.97%；中遠海能（1138）創52周高，見11.56元，收報11.04元，升0.18%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.81元，收報0.8元，升9.59%。
破頂指數成份股包括，中海油（0883）創上市新高，見21.75元，收報21.55元，升3.11%；聯通（0762）創52周高，見6.57元，收報6.53元，升1.71%；中石油（0857）創52周高，見8.22元，收報8.21元，升3.01%；中移動（0941）創52周高，見77元，收報76.8元，升2.26%；神華（1088） 創52周高，見38.95元，收報38.85元，升2.37%。
14隻股份創上市新低，其中十隻包括，廣發証券（1776）低見6.97元，收報6.98元，跌1.41%；藥明生物（2269）低見11元，收報11.18元，升0.36%；YGM TRADING（0375）低見0.75元，收報0.75元，跌19.35%；永旺（0984）低見0.46元，收報0.46元，跌4.17%；方達控股（1521）低見1.11元，收報1.12元，跌2.61%；歌禮製藥－Ｂ（1672）低見1.08元，收報1.13元，跌6.61%；中國中免（1880）低見62元，收報62.45元，升0.16%；知乎－Ｗ（2390）低見8.2元，收報8.4元，升2.31%；兆科眼科－Ｂ（6622）低見1.47元，收報1.49元，跌0.67%；凱萊英（6821）低見52.9元，收報53.45元，跌0.83%。
15隻股份創52周低，其中十隻包括，朗廷－ＳＳ（1270）低見0.53元，收報0.62元，跌36.08%；周生生（0116）低見7.75元，收報7.77元，跌5.13%；中國農產品交易（0149）低見0.036元，收報0.036元，無升跌；敏捷控股（0186）低見0.18元，收報0.18元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.97元，收報0.98元，升1.03%；匯盈控股（0821）低見0.05元，收報0.05元，跌5.66%；保集健康（1246）低見0.028元，收報0.03元，跌3.23%；滿地科技股份（1400）低見0.072元，收報0.072元，跌4%；安領國際（1410）低見0.34元，收報0.345元，跌9.21%；歐科雲鏈（1499）低見0.186元，收報0.189元，升0.53%。
異動股
上升異動股，包括，陽光油砂（2012）收報0.61元，升79.41%；時代環球集團（2310）創52周高，見0.124元，收報0.112元，升75%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.082元，升36.67%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.077元，升32.76%；中國城市基礎設施（2349）收報0.071元，升31.48%；卓航控股（1865）收報0.041元，升24.24%；愛世紀集團（8507）收報0.1元，升23.46%；TBKS HLDGS（1960）收報0.295元，升21.9%；領地控股（6999）收報0.35元，升20.69%；裕田中國（0313）收報0.012元，升20%。
下跌異動股，包括，陸控（6623）收報8.87元，跌50.83%；朗廷－ＳＳ（1270）見52周低0.53元，收報0.62元，跌36.08%；知行汽車（1274）收報63.5元，跌25.99%；興業新材料（8073）收報0.231元，跌24.26%；金斯瑞生物科技（1548）見52周低7.43元，收報8.01元，跌19.9%；YGM TRADING（0375）創上市新低，見0.75元，收報0.75元，跌19.35%；汽車街（2443）創上市新低，見10.4元，收報10.64元，跌17.77%；稀鎂科技（0601）收報0.059元，跌16.9%；杭品生活科技（1682）收報0.057元，跌16.18%；北森控股（9669）收報5.2元，跌15.86%。
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