和諧汽車指，2023年度錄得淨虧損主要由於非經常性虧損，該虧損並非主要於集團日常業務過程中產生。集團於截至2023年12月31日止年度產生的經營活動所得現金流量，董事會相信集團的核心業務及營運將於2024年隨著經濟復蘇再次增長，建議末期股息反映董事會對集團業務策略及能力充滿信心

公司指，認為分派建議末期股息以回饋股東的支持乃屬適當，經考慮多項因素，包括集團的現金流量及財務狀況後，董事會認為自股份溢價賬派付末期股息乃屬適當，並建議如此行事。

董事會相信，派付建議末期股息將不會對集團之相關資產、業務、營運或財務狀況造成任何重大不利影響，亦不涉及削減公司之法定或已發行股本或削減股份之名義價值或面值或導致有關股份之買賣安排出現任何變動。

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