他指出，隨著全面落實合規，相信這幾個月推出更多主流幣種，證監會已積極反饋相關申請，態度有一定變化。他認為，證監會人手有限之下，部分平台撤回申請可能與歷史上的風險爭議顧慮，以及是否存在敏感地區客戶有關。不過，整體牌照量更根據現實用量而定，相信未來更多傳統金融機構加入時，可為市場帶來增量。

他強調，HashKey的發展方向是單一地區、單一牌照，發展國際市場時將符合基本規範，包括不接受美國及內地用戶註冊。

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