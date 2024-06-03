證監會於6月1日批出11間虛擬資產交易平台「被當作獲發牌」；只有兩家平台OSL Exchange及HashKey Exchange正式持牌。HashKey Group首席營運官兼HashKey Exchange首席執行官翁曉奇認為，香港虛擬資產行業已由試驗走向全面合規，相信HashKey在先發優勢下，可從中獲得更大市場提量，香港未來將繼續向好。
他指出，隨著全面落實合規，相信這幾個月推出更多主流幣種，證監會已積極反饋相關申請，態度有一定變化。他認為，證監會人手有限之下，部分平台撤回申請可能與歷史上的風險爭議顧慮，以及是否存在敏感地區客戶有關。不過，整體牌照量更根據現實用量而定，相信未來更多傳統金融機構加入時，可為市場帶來增量。
他強調，HashKey的發展方向是單一地區、單一牌照，發展國際市場時將符合基本規範，包括不接受美國及內地用戶註冊。
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