公告稱，投標佔地面積約1127平方米，為期12年，預計至少配備18臺電動車充電機，每臺輸出功率不少於100千瓦，及用於零售及零售用途附屬之倉儲。電動車充電站將服務私人車輛及公共交通車輛，包括要求在每天下午3時至6時高峰時段預留及指定9個充電器為電動的士充電及充電器供電動小巴充電。

信能低碳稱，公司將與一間專門從事清潔能源解決方案的本地公司合作，該公司在提供電動車充電能源轉換系統及能源效率解決方案方面擁有豐富的專業知識。若投標成功，公司目標為提升電動車充電站的發展及營運，為香港綠色交通的發展及推廣作出貢獻。因此，董事認為提交投標為公平合理，且符合集團核心業務重心以及節能業務上的長期增長策略，符合公司及股東整體之最佳利益。

信能低碳續指，公司除提供節能方案予中國內地市場外，近期亦向香港及澳門建築物提供隔熱服務。透過參與投標，旨在進一步拓展節能業務至香港電動車充電設施。不單使集團收入來源多元化，亦展示集團承諾發展清潔能源基建以及致力於推廣環保交通選擇。

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