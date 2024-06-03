政府統計處公布船隻、港口貨物及貨櫃的今年第一季的統計數字。當中季內的港口貨物吞吐量按年上升3.8%，按季則升10.4%，達4280萬公噸。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物分別按年上升4.9%及2%，按季亦分別升10.5%及10.4%，達2750萬公噸及1530萬公噸。在今年首季的港口貨物中，海運貨物按年下跌1.4%，為2690萬公噸，河運貨物則較一年前同期則上升14.2%，達1590萬公噸。
若按抵港港口貨物的地區分布而言，今年第一季抵港港口貨物重量錄得雙位數字升幅的主要裝貨國家或地區，分別有新加坡、台灣及內地，分別上升30.2%、28.1%及14.4%。美國、馬來西亞、日本及印尼則錄得雙位數字跌幅，分別跌24.4%、17%、13.5%及12.5%。在離港港口貨物中，重量錄得雙位數字升幅的主要卸貨國家或地區包括澳洲及馬來西亞，分別升31.2%及16%。韓國、美國及日本則分別錄得15.9%、14.8%及12.6%的雙位數字跌幅。
抵港港口貨物中，重量錄得雙位數字升幅的主要貨品為「石料、沙及礫石」及「石油、石油產品及副產品」，分別升30.3%和15.8%。在離港港口貨物中，重量錄得三位數字或雙位數字變幅的主要貨品為「石料、沙及礫石」，按年大升107.2%。反而「人造樹脂及塑料」、「紙漿及廢紙」和「主要作食用的動物及其製品」，則分別錄得10.5%、11.3%及19.8%跌幅。
在貨櫃處理方面，香港的港口今年首季處理了332萬標準貨櫃單位的貨櫃，按年跌3.2%。當中，載貨貨櫃及空貨櫃分別下跌2.1%及7.3%，分別達到267萬及66萬標準貨櫃單位。載貨貨櫃中，抵港及離港貨櫃分別下跌1.9%及2.4%，分別為143萬及124萬標準貨櫃單位。今年首季經季節性調整的載貨貨櫃吞吐量按季比較上升6.6%。當中，抵港及離港載貨貨櫃分別上升9%及3.9%。季內的海運及河運載貨貨櫃較一年前同期分別下跌2.5%及1.3%，分別為188萬櫃單位及78萬標準貨櫃單位。
在抵港船次方面，抵港遠洋輪船船次按年上升0.6%，達4555船次，其總容量亦上升3.9%，達7360萬淨噸。同時，抵港內河船船次上升35.6%，達19935船次，總容量亦上升8.6%，達1880萬淨噸。
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