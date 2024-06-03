但思捷指，主要無形資產（與「ESPRIT」品牌相關的知識產權）目前由公司其他附屬公司擁有。公司目前無意永久退出歐洲市場，並正制定重建歐洲業務營運的初步計劃。

目前目標是利用其在歐洲市場的良好品牌形象和影響力及龐大的客戶群，逐步退出歐洲無盈利的零售業務，並轉向以批發及電子商務為核心的新業務模式。

思捷管理層正積極通過各種渠道尋求融資，以期改善集團財務狀況及擴大其資本基礎。若干投資者已表示有興趣與公司合作以共同重建集團歐洲業務。

基於公司的初步業務計劃，所籌集資金將主要用於兩個關鍵領域，即向供應商付款以確保可持續供應鏈及避免批發業務中斷及重建集團新營運基礎設施系統，以提高歐洲業務效率及整體業績、與主要持份者，包括供應商、批發合作夥伴及營運合作伙伴建立穩固的關係公司歐洲戰略規劃的另一個重要支柱，以及嚴控成本。

至於相關歐盟實體的情況，公司獲悉破產程序完成後，ESRA及BEBR將被清盤，而ESRA及BEBR目前開展的業務營運將會停止。

而自我管理程序完成後，德國附屬公司可能被清盤，德國附屬公司目前開展的業務營運可能會停止，或德國附屬公司之資產及業務可能出售予一名投資者；及預防性重組程序的目的是重組DKDA的業務，以令其所有或部分業務能夠於程序成功完成後繼續經營。

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