日本國土交通省周一表示，豐田汽車在對三款現有車型 —— Corolla Fielder、Corolla Axio和Yaris Cross —— 進行行人安全測試時提交了虛假數據，並在對包括Crown在內的四款過往車型進行碰撞安全測試時使用了經過改裝的測試車輛。豐田是被發現在申請認證時偽造或篡改安全數據的五家汽車製造商之一，另外還有本田汽車和萬事得等。

豐田董事長豐田章男周一對記者表示，「我們忽視了認證程序，沒有首先採取適當的預防性措施就量產汽車」，「為此，我們向客戶和所有汽車愛好者致歉」。

萬事得周一發表聲明稱，在Mazda2和Roadster RF等五款車型上偽造了測試結果並篡改了用於碰撞測試的車輛。該汽車製造商2014年以來為日本市場生產的超過15萬輛汽車被發現存在違規問題。

另外，本田被發現在與噪音和汽油發動機輸出功率有關的數據上造假，涉及到超過300萬輛汽車。不過，客戶可以繼續使用其車輛，因為它們符合法律規定。

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