港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌1.04點子至4.47274%，是5月21日後最低，當日報4.44155%。
港元現報7.8099元升值35點子，曾貶值最多7點子，報7.8141元，亦曾升值最多56點子，報7.8078元，是5月28日7.8057元後最強。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升6.74點子至3.695%，是6月3日後最高；1星期HIBOR跌2.59點子至3.95518%，是5月17日後最低；2星期HIBOR跌0.57點子至4.09839%，是5月17日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報4.7178%；6個月期HIBOR無升跌報4.81095%；12個月期HIBOR升0.43點子至4.97798%。
美元指數現報104.181升值0.071點或0.07%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44242%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9424%，終止連續3日擴闊，利差是2024年5月28日後最窄，當日差距為-0.9356%。
對上一次終止連續3日擴闊，是2024年5月27日，當日利差報-0.951%。
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