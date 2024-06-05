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恒指半日升61點 科指升0.7% 攜程半日跌0.8%

美國減息預期再升，美匯偏弱，港元見一周最強，美股美期向上，亞股個展。財新PMI顯示中國服務業擴張速度創下10個月來最快，A股反覆下跌，港股三大指數早段齊創一周高，其後升幅亦收窄。

恒指今早高開45點，高位升280點，低位升3點，高低波幅277點。通訊服務、非必需消費品、實業股推動大市。上升股份比例為21.47%，下跌為29.74%，無升跌為48.78%。

恒指半日升61點或0.33%，報18505點，大市成交金額645億元；國指升17點或0.27%，報6572點。恒生科技指數收報3825點，升0.78%。

藍籌股成交金額305.58億元，佔大市成交47.37%；科指成份股成交金額152.33億元，佔大市成交23.61%；國指成份股成交金額266.87億元，佔大市成交41.37%。

24隻雙櫃台股，總成交0.47億元人民幣，相當於約0.51億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少10.23%，至86.04億元，佔大市成交13.33%。牛熊證成交金額42.35億元，減少14.31%；窩輪成交金額43.69億元，減少5.88%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、中海油（0883）、美團（3690）拖累大市。

藍籌38隻升，39隻下跌，5隻無升跌。舜宇（2382）升3.91%，收報46.55元，是升幅最大的藍籌，恒地（0012）跌7.43%，收報23.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，10隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報21.1元，升4.46%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報15.42元，跌2.53%。

恒指曾升穿10天線(18526.57點)，受制於20天線(18812.62點)。科指升穿10天線(3802.95點)，上試20天線(3908.23點)，續高於250天線(3785.01點)。

北水南下合計淨流入43.13億元，較上日減少51.11%，連續第15日流入，累計流入667.8億元，對上一次連續15日淨流入是2024年4月19日。

傳周大福（1929）工廠停工停產。收報10.1元，升0.6%。

攜程（9961）發售13億美元可轉換優先票據，可轉票據轉換溢價約32%，息0.75%。收報404.6元，跌0.88%。

蔚來（9866）最快今日公布業績。收報41.65元，升0.24%。

千百度（1028）將公布特別股息。收報0.33元，升1.54%。

東風汽車（0489）5月新能源車銷量升79%至6.4萬輛。見52周低2.47元，收報2.48元，跌2.75%。

江銅（0358）終止分拆銅箔業務到內地創業板上市。收報16.02元，跌3.49%。

乘聯會：內地新能源車5月銷量增35%至91萬輛。汽車股方面，吉利（0175）收報9.83元，升1.34%。比亞迪（1211）收報234.4元，升1.56%。小鵬（9868）收報32.75元，升1.39%。理想（2015）收報78.9元，跌0.82%。蔚來（9866）收報41.65元，升0.24%。零跑（9863）收報28.4元，升0.18%。恒大汽車（0708）收報0.435元，跌5.43%。

成都高速（1785）申請撤回A股上市申請。收報2.09元，跌3.24%。

信佳（0912）發盈警，料全年少賺53%。收報1.14元，跌12.31%。

破頂股表現

破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見2.48元，收報2.47元，升3.35%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見2.5元，收報2.29元，升2.23%；GHW INTL（9933）創上市新高，見1.7元，收報1.53元，升2%；中國移動（80941）創上市新高，見72.05元，收報71.05元，升0.14%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1118.45元，收報1118.3元，升0.06%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見15.02元，收報15.01元，升1.62%；華夏比特幣ETF（3042）創上市新高，見8.93元，收報8.88元，升2.66%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見195元，收報190.1元，升0.42%；長久股份（6959）創上市新高，見83.8元，收報83.8元，升9.54%；邁富時（2556）創上市新高，見85元，收報80.8元，升0.87%；康特隆（1912）創52周高，見0.104元，收報0.092元，升91.67%；中遠海控（1919）創52周高，見14.32元，收報14.14元，升0.43%；中遠海發（2866）創52周高，見1.12元，收報1.1元，跌0.9%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.83元，收報0.82元，升5.13%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見1.24元，收報1.24元，無升跌；ＧＢＡ集團（0261）創52周高，見0.29元，收報0.27元，跌1.82%；中船防務（0317）創52周高，見15.5元，收報15.34元，升0.92%；福田實業（0420）創52周高，見0.73元，收報0.73元，升1.39%。

破頂指數成份股包括，中移動（0941）創52周高，見77.8元，收報76.45元，升0.26%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括21世紀教育（1598）低見0.14元，收報0.14元，跌2.78%；永旺（0984）低見0.45元，收報0.46元，跌2.13%；安領國際（1410）低見0.3元，收報0.3元，跌3.23%；２１世紀教育（1598）低見0.14元，收報0.14元，跌2.78%；英恒科技（1760）低見1.7元，收報1.75元，跌1.69%；金馬能源（6885）低見0.84元，收報0.85元，跌2.3%；鍋圈（2517）低見4.72元，收報4.79元，跌0.21%；出門問問（2438）低見2.43元，收報2.63元，跌12.33%；優博控股（8529）低見0.42元，收報0.425元，跌10.53%。

17隻股份創52周低，其中十隻包括，中國農產品交易（0149）低見0.036元，收報0.036元，跌2.7%；閩港控股（0181）低見0.081元，收報0.081元，跌5.81%；芯成科技（0365）低見0.145元，收報0.145元，無升跌；國華（0370）低見0.091元，收報0.096元，跌11.11%；東風集團股份（0489）低見2.47元，收報2.48元，跌2.75%；PERFECTECH INTL（0765）低見0.6元，收報0.6元，跌10.45%；嘉瑞國際（0822）低見0.27元，收報0.27元，跌6.9%；奧思集團（1161）低見1元，收報1元，無升跌；滿地科技股份（1400）低見0.066元，收報0.066元，跌2.94%；香港航天科技（1725）低見1.42元，收報1.47元，升1.38%。

異動股

上升異動股，包括，康特隆（1912）創52周高，見0.104元，收報0.092元，升91.67%；港銀控股（8162）創52周高，見0.6元，收報0.28元，升48.94%；鉅京控股（8450）收報0.056元，升30.23%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.07元，升29.63%；CWT INT'L（0521）收報0.115元，升26.37%；靖洋集團（8257）收報0.066元，升24.53%；建業新生活（9983）收報1.65元，升21.32%；威揚酒業控股（8509）收報0.49元，升18.07%；興利（香港）控股（0396）收報0.08元，升17.65%。

下跌異動股，包括，TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.085元，跌42.57%；積木集團（8187）收報0.34元，跌19.05%；綠色經濟（1315）收報0.135元，跌18.67%；百勤油服（2178）收報0.075元，跌18.48%；泛亞環保（0556）創52周高，見0.67元，收報0.53元，跌18.46%；萬嘉集團（0401）收報0.074元，跌17.78%；佳華百貨控股（0602）收報0.029元，跌17.14%；神通機器人教育（8206）收報0.015元，跌16.67%；森浩集團（8285）收報0.023元，跌14.81%；民生國際（0938）收報0.75元，跌13.79%；華夏文化科技（1566）收報0.032元，跌13.51%。

 

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