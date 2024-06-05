於同一場合陳啟宗補充，現時北上消費趨勢亦「有甚麼問題？（What's the big deal）.......香港人普通話會變得更好！」，以往內地消費者因香港提供的質素更好而到港消費，現在內地零售及服務提供的質素有所上升，所以港人到內地消費，實屬美好的事情（Wonderful thing），但形容其現象令港零售租金有所下跌，對以租務為主的恒隆造成傷害及其資產價值亦有所調整。

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陳啟宗續指，如果本地零售及服務業，不認清現實及理性地接受後其北上消費現象，開始反思其對策，他們將會是個非常悲傷的人（Very sad person）。他續指，從很多年之前已提出，雖然香港於政治上實行「一國兩制」，但於經濟上需互相融合。另外，他亦提到，2019年反修例事件的黃絲，與現時北上消費的人為同一群人。

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