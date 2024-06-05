恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳文博，出席彭博亞洲財富峰會時表示，留意到本港租金自疫情以來有所下跌，尤其是寫字樓租金，當中零售租金亦有略為下跌， 但形容其對香港而言為件好事，業主需就租金下跌的空間去測試，以為旅客以及本地人提供更好體驗，務求吸引他們留港消費，而不是到深圳及日本消費，料會開始見到本地零售及其服務方面有所轉變。
於同一場合陳啟宗補充，現時北上消費趨勢亦「有甚麼問題？（What's the big deal）.......香港人普通話會變得更好！」，以往內地消費者因香港提供的質素更好而到港消費，現在內地零售及服務提供的質素有所上升，所以港人到內地消費，實屬美好的事情（Wonderful thing），但形容其現象令港零售租金有所下跌，對以租務為主的恒隆造成傷害及其資產價值亦有所調整。
相關報道：恒隆陳啟宗：15年前與內地發展商會面時 曾預言超過一半會破產消失
陳啟宗續指，如果本地零售及服務業，不認清現實及理性地接受後其北上消費現象，開始反思其對策，他們將會是個非常悲傷的人（Very sad person）。他續指，從很多年之前已提出，雖然香港於政治上實行「一國兩制」，但於經濟上需互相融合。另外，他亦提到，2019年反修例事件的黃絲，與現時北上消費的人為同一群人。
其他報道
港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌2日 1周、兩周見兩周低
財新中國5月服務業PMI升至54 遠勝預期 連續17個月高於50
港股ADR升34點 夜期低水99點 美期升 亞股個別發展 蔚來業績
勞動力市場降溫 減息機會續升 道指升140點 2年期債息連跌5日