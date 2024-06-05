剛退任恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長一職的榮譽董事長陳啟宗出席彭博亞洲財富峰會時表示，15年前有21個來自內地房地產的發展商與他在港見面，當時陳啟宗與會面的發展商表示，其發展商所在、有100名會員的協會中，會有20個於15年至20年內會「發達」，當中5%會「發大達」，但有一半的發展商會破產及「消失」（Gone），剩餘的內房發展商則會平穩發展，惟最後95%的內房發展商以破產告終。
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陳啟宗兒子、恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳文博則指出，未來地產市場將與10年或20年前的情況大不相同，他指：「房地產會更加健康，在財務上也會更具持續性。」
他續稱，公司主要業務出租物業的租金下滑，尤其是寫字樓。不過他就認為對香港有好處，可以為選擇留在香港的遊客提供更好的體驗，而不是去深圳或其他地方，這樣可以從餐飲、服務到零售帶來更多消費，這也是香港迫切需要的東西。
陳啟宗表示香港確實面臨著國際風險，美國正在阻止資金流向中國大陸。但是這些都是政治問題，他指：「政治性的東西風向會變，可能不會很快，但肯定會改變。」因此他覺得影響經濟甚微，只需要分清楚兩者便可。而香港房地產價格在50年內保持高位是因為英國的房地產高價政策以及北京的限制土地供應，香港人與政府本身。
最後被主持人問到自己過去做過最好的投資時，陳啟宗則回答：「噢，養大一個好兒子。」（Raise a nice son）。
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