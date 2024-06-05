相關報道：陳啟宗：港人北上消費雖損集團業務仍屬美事 「黃絲」亦北上消費

陳啟宗兒子、恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳文博則指出，未來地產市場將與10年或20年前的情況大不相同，他指：「房地產會更加健康，在財務上也會更具持續性。」

他續稱，公司主要業務出租物業的租金下滑，尤其是寫字樓。不過他就認為對香港有好處，可以為選擇留在香港的遊客提供更好的體驗，而不是去深圳或其他地方，這樣可以從餐飲、服務到零售帶來更多消費，這也是香港迫切需要的東西。

陳啟宗表示香港確實面臨著國際風險，美國正在阻止資金流向中國大陸。但是這些都是政治問題，他指：「政治性的東西風向會變，可能不會很快，但肯定會改變。」因此他覺得影響經濟甚微，只需要分清楚兩者便可。而香港房地產價格在50年內保持高位是因為英國的房地產高價政策以及北京的限制土地供應，香港人與政府本身。

最後被主持人問到自己過去做過最好的投資時，陳啟宗則回答：「噢，養大一個好兒子。」（Raise a nice son）。

其他報道

匯豐：富裕投資者組合33%為現金 擬一年內用作投資

阿聯酋航空重申可持續航空發展

恒指半日升61點 科指升0.7% 攜程半日跌0.8%

歐盟委員會據報7月4日起對中國電動車徵收臨時性關稅

滬深三大指數半日個別走 滬指跌0.36%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌2日 1周、兩周見兩周低

傳周大福深圳工廠停工停產

卡塔爾主權財富基金據報將購入華夏基金10%

花旗：攜程發行可轉票據 降融資成本 惟投資者產生負面情緒

金管局余偉文：正與業界就擴大理財通的可能性進行磋商

美國前財長薩默斯：利率可能長期高於當前水平

星展龐華毅：來自大灣區大企業收入自2018年以來增三成

財新中國5月服務業PMI升至54 遠勝預期 連續17個月高於50

積金評級料5月強積金人均賺5200元

傳黑客組織已出售佳士得部分資料

香港PMI重返收縮 見7個月低 經營環境很可能持續低迷

滬深三大指數低開 人行淨回籠2480億人幣

恒指高開45點 科指升0.03% 上試10天線 攜程跌3%

攜程：可轉票據轉換溢價約32% 息0.75%

港股ADR升34點 夜期低水99點 美期升 亞股個別發展 蔚來業績

勞動力市場降溫 減息機會續升 道指升140點 2年期債息連跌5日

北水增持中行 減持農行