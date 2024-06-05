證監會行政總裁梁鳳儀今日出席格林威治經濟論壇（香港）發表演說，表示相信創新和監管應相輔相成，證監未來3年其中一項策略重點正是透過科技引領金融市場轉型。不過她強調，證監會對港Web3生態系統的支持，並不等於對虛擬資產這一資產類別的背書。
梁鳳儀表示，證監會秉持科技中立的立場，設立額外的保障措施，以應對與新興科技相關的風險。以目前情況而言，虛擬資產有高度投機性，價格大起大落，因此證監滿足投資者需求同時，已確保設有廣泛的投資者保障措施。虛擬資產現貨ETF方面，證監要求相關的虛擬資產交易需於獲證監會發牌的虛擬資產交易平台上進行，而有關虛擬資產必須由這些平台或符合相關標準的銀行所保管；亦要求基金管理公司向投資者警示風險，同時提醒投資者注意這個資產類別的劇烈波動。
梁鳳儀又稱，香港正逐步建立一個負責任和可持續的Ｗeb3生態系統，虛擬資產監管範圍亦將進一步延伸至穩定幣。
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