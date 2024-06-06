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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR見一周高

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連跌，升2.8點子至4.50071%，是5月28日後最高，當日報4.50726%。對上一次終止2連跌是6月3日，當日拆息報4.5%。

港元現報7.8094元升值23點子，曾貶值最多2點子，報7.8119元，亦曾升值最多35點子，報7.8082元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.5點子至3.7%，是2024年6月3日後最高；1星期HIBOR升0.86點子至3.96375%；2星期HIBOR升0.14點子至4.09982%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.14點子至4.72917%，是5月31日後最高；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.81024%，是5月20日後最低；12個月期HIBOR跌0.52點子至4.97278%，是5月21日後最低。

美元指數現報104.096貶值0.172點或0.16%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.442%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9589%，終止單日收窄，利差是2024年5月31日後最闊，當日差距為-0.9702%。

對上一次終止單日收窄，是2024年5月29日，當日利差報-0.9455%。

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