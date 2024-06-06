港元現報7.8094元升值23點子，曾貶值最多2點子，報7.8119元，亦曾升值最多35點子，報7.8082元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.5點子至3.7%，是2024年6月3日後最高；1星期HIBOR升0.86點子至3.96375%；2星期HIBOR升0.14點子至4.09982%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.14點子至4.72917%，是5月31日後最高；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.81024%，是5月20日後最低；12個月期HIBOR跌0.52點子至4.97278%，是5月21日後最低。

美元指數現報104.096貶值0.172點或0.16%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.442%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9589%，終止單日收窄，利差是2024年5月31日後最闊，當日差距為-0.9702%。

對上一次終止單日收窄，是2024年5月29日，當日利差報-0.9455%。

其他報道

政府不點名反駁 指忽視香港優勢 羅奇：政府迴避討論核心問題

網易：「魔獸世界」國服下周測試 曾升4%

海底撈被指給顧客喝二手飲品 內含疑似藥丸 官方：對門市立案調查

高盛：7月初大量現金將湧入美股

中國證券報：料央行本月多渠道「補水」 保持流動性合理充裕

蔚來第三座工廠動工 稱不存在產能過剩問題

亞洲水泥私有化 復牌曾跌13%

中信証券據報削減中信里昂投行員工底薪最多30%

滬深三大指數高開 人行淨回籠2480億人幣

恒指今早高開152點 科指升1.3% 網易升3.9% 華虹半導體升4%

輝達成首家市值超越3萬億美元晶片公司 市值超越蘋果

港股ADR升96點 夜期低水29點 美團業績 美期亞股向上

減息機會升至76% 標指、納指創紀錄及收市新高 道指升96點 輝達市值超越蘋果

北水增持聯合能源 減持京基金融國際