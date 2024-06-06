明報記者 黃志偉

本報曾就Now E來屆不接受新客訂購英超西甲賽事直播服務一事，上周末起向香港電訊查證，惟截稿前未有回覆。事實上，Now E來屆或不再播放英超西甲亦有迹可尋，首先是距來屆英超西甲開季僅兩個半月時間，惟直至昨日止Now E仍未有任何有關來屆英超西甲播放服務的信息；另外，四年一度的歐洲國家盃臨近，惟今屆Now TV成為香港電訊旗下唯一獨家直播全程賽事平台，有別於上屆Now E亦有播放歐國盃的安排。Now E網站指出將不會提供歐洲國家盃2024賽事，現在Now TV已經推出不連機頂盒選項，模式與Now E相同。

香港電訊截稿前沒回覆查詢

上月開始亦已有網民在討論區與社交媒體群組流傳Now E不會直播來屆英超西甲賽事消息，同時有網民稱上季已購入Now E英超西甲兩季通行證套餐，擔心來屆賽季合約受影響，「現在傳得沸沸揚揚，官方卻沒有任何表示，下賽季開賽也沒幾個月啊！」本報向Now E查詢2024/25年英超西甲賽事會否繼續在平台播放，Now E電郵回覆指「現時尚未收到有關2024/25英超西甲賽季的通知，敬請密切留意Now E稍後之公布」。

相關報道：話你知：Now E 六年前成立 吸不願簽「死約」球迷

另本報記者分別從兩名Now TV銷售人員得知，Now E來屆將不再接受新客認購英超及西甲足球直播，若早前已認購相關服務通行證而合約未屆滿的，仍可觀看賽事。換言之，只購入上屆單季通行證的Now E客戶，來屆仍想觀看英超西甲直播，或只能認購Now TV。

Now TV合約至少兩年 英超播映權明年屆滿

兩者最大分別是Now TV需要客戶簽「死約」兩至3年，Now E收費較靈活（見表），容許用戶購買單一球季、單月、甚至單日賽事通行證。另外，以兩平台播放質素及速度而言，Now TV播放賽事質素對球迷有吸引之處。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，Now TV透過光纖將訊息直接送到門口，Now E作為串流平台會經過多個網絡設備而出現延遲，故Now TV能實時播放賽時。值得注意，目前NowTV擁有英超西甲播映權分別於明年及後年屆滿，若客戶至目前才認購兩年或以上合約，能否觀看2025/26年英超球季仍是未知數。有Now TV銷售人員稱，若公司明年未能取得英超播映權，會以其他相似內容或新節目作補償，被問會否退錢，他指最終要視乎公司方案。

其他報道

【有片：埋身擊】倘恒生科技指數突破20天線 後市才能確認升勢重現

黃仁勳在女粉絲胸口簽名震驚外媒 美媒：蘋果庫克亦無這種待遇

碧桂園：高院頒令將清盤聆訊延至7月29日

恒指半日升108點 科指升1.2% 阿里健康升6% 華虹半導體升7%

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.08%

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR見一周高

政府不點名反駁 指忽視香港優勢 羅奇：政府迴避討論核心問題

網易：「魔獸世界」國服下周測試 曾升4%

海底撈被指給顧客喝二手飲品 內含疑似藥丸 官方：對門市立案調查

高盛：7月初大量現金將湧入美股

中國證券報：料央行本月多渠道「補水」 保持流動性合理充裕

蔚來第三座工廠動工 稱不存在產能過剩問題

亞洲水泥私有化 復牌曾跌13%

中信証券據報削減中信里昂投行員工底薪最多30%

滬深三大指數高開 人行淨回籠2480億人幣

恒指今早高開152點 科指升1.3% 網易升3.9% 華虹半導體升4%

輝達成首家市值超越3萬億美元晶片公司 市值超越蘋果

港股ADR升96點 夜期低水29點 美團業績 美期亞股向上

減息機會升至76% 標指、納指創紀錄及收市新高 道指升96點 輝達市值超越蘋果

北水增持聯合能源 減持京基金融國際