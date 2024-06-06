文章日期：2024年6月6日 11:39
滬深三大指數半日向下，超4600股下跌，兩市半日成交5380億元人民幣（下同），較上日放額1073億元。
滬指收報3062點，跌2點或0.08%；深證成指收報9831點，跌11點或0.12%；創板指收報1830點，跌3點或0.17%。
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