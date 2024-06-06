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恒指半日升108點 科指升1.2% 阿里健康升6% 華虹半導體升7%

美股隔晚創新高，亞股今早承接外圍升勢普遍向上，但滬、深兩市則逆市向下，而港股則受制於20天線，升幅受限。美國減息機會增，美匯下跌，科技股向上。輝達破頂，晶片股造好，中芯國際（0981）升6.08%；華虹半導體（1347）升7.89%；ASMPT（0522）升5.28%；晶門半導體（2878）升8.57%。

恒指今早高開152點，高位升275點，低位升55點，高低波幅221點。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為23.21%，下跌為28.45%，無升跌為48.32%。

恒指半日升108點或0.59%，報18533點，大市成交金額647億元；國指升33點或0.51%，報6575點。恒生科技指數收報3856點，升1.27%。

藍籌股成交金額286.51億元，佔大市成交44.28%；科指成份股成交金額181.18億元，佔大市成交28%；國指成份股成交金額254.03億元，佔大市成交39.26%。

24隻雙櫃台股，總成交0.55億元人民幣，相當於約0.59億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額減少14.14%，至83.38億元，佔大市成交12.87%。牛熊證成交金額39.25億元，減少19.54%；窩輪成交金額44.12億元，減少8.69%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。中移動（0941）、工行（1398）、平保（2318）拖累大市。

藍籌53隻升，28隻下跌，1隻無升跌。阿里健康（0241）升6.76%，收報3.79元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌3.88%，收報12.38元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，8隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報22.55元，升7.89%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報40.55元，跌2.52%。

恒指受制於20天線(18819.56點)。科指受制於20天線(3906.53點)。

北水南下合計淨流入18.35億元，較上日減少76.28%，連續第16日流入，累計流入720.4億元，對上一次連續16日淨流入是4月22日。

網易（9999）：「魔獸世界」國服下周測試 曾升4%。收報148.4元，升3.99%。

海底撈（6862）被指給顧客喝二手飲品 內含疑似藥丸 官方：對門市立案調查。收報17.96元，升0.45%。

蔚來（9866）第三座工廠動工 稱不存在產能過剩問題。收報40.55元，跌2.52%。

亞洲水泥（0743）私有化 復牌曾跌13%。收報3元，跌9.64%。

中信証券（6030）據報削減中信里昂投行員工底薪最多30%。收報12.46元，跌0.64%。

美團（3690）最快今日公布業績。收報112.4元，跌0.18%。

新城發展（1030）5月賣樓41億元人幣。收報1.46元，跌2.67%。

香格里拉（0069）首次發行10億人幣熊貓債，超購4倍。收報5.57元，升0.54%。

中旭未來（9890）：《野獸領主：新世界》今起內地開啓全平台公測。收報24.55元，升2.72%。

金涌投資（1328）伙商湯探索AI+金融合作。金涌投資創52周高，見0.115元，收報0.104元，升197.14%。商湯（0020）收報1.47元，升6.52%。

德永佳（0321）盈喜，料全年盈利增長約七成至九成。收報1.14元，升18.75%。

港交所（0388）陳翊庭：香港續發揮撮合內地企業及境外股市作用。收報274.6元，升0.22%。

碧桂園（2007）5月合同銷售金額跌76%。停牌。

國泰（0293）與新加坡航空宣布簽訂合作備忘錄，就可持續發展舉措展開合作。收報8.26元，跌0.48%。

迪生創建（0113）發盈喜，全年多賺38%。收報5元，升4.17%。

乘聯會：內地5月乘用車零售量跌3%，新能源車增36%。汽車股普遍向下，吉利（0175）收報9.82元，跌0.1%。比亞迪（1211）收報230.8元，跌1.11%。小鵬（9868）收報32.85元，升0.46%。理想（2015）收報79.6元，升0.63%。蔚來（9866）收報40.55元，跌2.52%。零跑（9863）收報27.4元，跌2.66%。恒大汽車（0708）收報0.4元，跌9.09%。

破頂股表現

破頂股包括，ＧＢＡ集團（0261）創上市新高，見0.355元，收報0.33元，無升跌；匯聚科技（1729）創上市新高，見2.53元，收報2.49元，無升跌；安碩納指一百（2834）創上市新高，見362.9元，收報362.8元，升2.31%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見80.92元，收報80.84元，升3.24%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見8.38元，收報8.375元，升1.89%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見15.36元，收報15.35元，升2.33%；華夏納指（3086）創上市新高，見38.76元，收報38.74元，升2.22%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見14.96元，收報14.96元，升2.54%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見24.82元，收報24.7元，升4.84%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1057.15元，收報1057.15元，升0.07%；華夏歐優股對沖（3165）創上市新高，見18.62元，收報18.62元，升0.65%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.924元，收報3.924元，升2.51%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見8.97元，收報8.92元，跌0.22%；嘉實比特幣－Ｕ（9439）創上市新高，見1.15元，收報1.15元，升0.7%；長久股份（6959）創上市新高，見89元，收報81元，跌8.01%；邁富時（2556）創上市新高，見86.65元，收報83.8元，升0.12%；趣致集團 （0917）創上市新高，見43.7元，收報43.3元，升9.07%；富智康（2038）創52周高，見0.98元，收報0.87元，升12.99%；海豐國際（1308）創52周高，見21.8元，收報21.25元，升3.16%；中遠海控（1919）創52周高，見14.98元，收報14.62元，升4.43%；中遠海發（2866）創52周高，見1.14元，收報1.11元，升2.78%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.84元，收報0.83元，升5.06%。

破頂指數成份股包括，神華（1088） 創52周高，見39.45元，收報39.4元，升3.55%；華潤電力（0836）創52周高，見23.65元，收報23.45元，升2.85%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括希教國際控股（1765）低見0.216元，收報0.219元，跌1.35%；長實集團（1113）低見30.55元，收報30.85元，跌0.16%；華禧控股（1689）低見0.71元，收報0.72元，跌5.26%；日贏控股（1741）低見0.069元，收報0.072元，跌2.7%；希望教育（1765）低見0.216元，收報0.219元，跌1.35%；瑞科生物－Ｂ（2179）低見7.9元，收報7.9元，跌1%；九江銀行（6190）低見6元，收報6.24元，跌2.5%；旅橙文化（8627）低見0.067元，收報0.075元，升4.17%；國鴻氫能（9663）低見13.86元，收報14.14元，跌8.06%。

27隻股份創52周低，其中十隻包括，周大福（1929）低見9.76元，收報9.77元，跌3.08%；東風集團股份（0489）低見2.39元，收報2.4元，跌1.64%；佳寧娜（0126）低見0.203元，收報0.203元，跌4.69%；中國農產品交易（0149）低見0.035元，收報0.036元，無升跌；建生國際（0224）低見0.5元，收報0.7元，無升跌；中策資本控股（0235）低見0.024元，收報0.025元，無升跌；TST PROPERTIES（0247）低見16.7元，收報16.7元，跌1.18%；恆和集團（0513）低見0.18元，收報0.18元，跌4.76%；富元國際集團（0542）低見0.076元，收報0.08元，跌5.88%；中國金融投資管理（0605）低見0.21元，收報0.21元，跌7.89%。

異動股

上升異動股，包括，金涌投資（1328）創52周高，見0.115元，收報0.104元，升197.14%；腦洞科技（2203）收報0.129元，升44.94%；致豐工業電子（1710）創52周高，見0.32元，收報0.29元，升31.22%；滿地科技股份（1400）收報0.088元，升29.41%；萬華媒體（0426）收報0.049元，升28.95%；恒鼎實業（1393）收報0.13元，升28.71%；SHANGHAI GROWTH（0770）收報0.089元，升27.14%；宏光半導體（6908）收報0.495元，升23.75%；亞東集團（1795）收報1.2元，升23.71%；蒙古能源（0276）收報0.78元，升21.88%。

下跌異動股，包括，融眾金融（3963）收報0.415元，跌24.55%；康特隆（1912）收報0.082元，跌21.9%；麗年國際（9918）收報0.495元，跌17.5%；大同機械（0118）收報0.191元，跌16.96%；新福港（1447）收報0.55元，跌16.67%；華榮能源（1101）收報0.042元，跌16%；天譽置業（0059）收報0.016元，跌15.79%；毅德國際（1396）收報0.51元，跌15%。

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