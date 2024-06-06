根據新簽訂的合作備忘錄，中電將進一步為基滙資本旗下物業探索能源管理方案，包括推動低碳電氣化項目，以及提供重新校驗專才培訓，加強能源管理人員對重新校驗的認識和實踐，從而以具成本效益方式提升建築物的能源效益。

另一方面，中華電力亦會協助基滙資本達到可持續發展表現掛鈎貸款的要求，包括減少能源消耗及碳排放，以加快實現可持續發展策略，提升其環境、社會及管治（ESG）表現。

中華電力過去幾年為基滙資本旗下民坊營運的20多個社區商場進行能源審核，並提出改善能源效益的建議，相關建議亦成為基滙資本申請可持續發展表現掛鈎貸款的節能績效指標。中華電力亦透過「綠適樓宇基金」及「上網電價計劃」，支持基滙資本進行節能改善工程、發展太陽能發電系統，在業務上節能減碳。

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