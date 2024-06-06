日本松屋確認進軍香港。松屋最新在facebook上設立官網，名為「松屋 Matsuya 香港」，並預公告會在今年夏天開幕。另外，松屋亦擬開始招聘香港分店員工，從網上招聘資訊得知，松屋首間分店很大可能落戶油尖旺區。
不少網民對松屋進軍香港感到興奮，紛紛到其fb 專頁留言：「你終於都黎喇」、「等咗佢好耐嚟香港開店，正」、「終於唔使特登過去日本食」。
松屋是日本三大連鎖牛肉飯店之一，與吉野家、すき家 Sukiya 被稱為「牛丼御三家」，以平靚正見稱。早於今年1月初，有網民發現松屋已宣布成立直屬日本總部的香港子公司，一度盛傳松屋會來港開設分店，惟日本方面一直未有消息。
其他報道
Now E來屆英超西甲不收新客 單季單月收費模式不再 Now TV成「獨家」
【有片：埋身擊】倘恒生科技指數突破20天線 後市才能確認升勢重現
恒指半日升108點 科指升1.2% 阿里健康升6% 華虹半導體升7%
海底撈被指給顧客喝二手飲品 內含疑似藥丸 官方：對門市立案調查
恒指今早高開152點 科指升1.3% 網易升3.9% 華虹半導體升4%
減息機會升至76% 標指、納指創紀錄及收市新高 道指升96點 輝達市值超越蘋果