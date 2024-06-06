不少網民對松屋進軍香港感到興奮，紛紛到其fb 專頁留言：「你終於都黎喇」、「等咗佢好耐嚟香港開店，正」、「終於唔使特登過去日本食」。

松屋是日本三大連鎖牛肉飯店之一，與吉野家、すき家 Sukiya 被稱為「牛丼御三家」，以平靚正見稱。早於今年1月初，有網民發現松屋已宣布成立直屬日本總部的香港子公司，一度盛傳松屋會來港開設分店，惟日本方面一直未有消息。

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