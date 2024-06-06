而宜搜科技控股現輝立及富途暗盤均升超兩成。輝立暗盤開報9.1元，現報7.25元，升25%；富途暗盤開報7.8元，現報7.66元，升32.1%。

一脈陽光招股價介乎14.6元至16.8元，最多集資3億元，一手500股計入場費8484.71元，中信証券為獨家保薦人，集團去年純利4441萬元人幣；宜搜科技招股價介乎5.8元至8元，一手500股計入場費4040.35元，中銀國際為獨家保薦人，集團去年純利為2017萬元人民幣。兩新股僅得一脈陽光於是次招股引入基石投資者卓投企業管理（香港），以招股價中位數15.7元計，卓投企業管理（香港）已先認購764萬股，佔總公開發售股份42.9%，禁售期6個月。

其他報道

巴郡錯盤事件 SoFi：所有交易已被取消

京東與沙特電力公司達成戰略合作 將合作發展智能倉儲物流等領域

屈臣氏：兩年內投資2.5億美元 開設及升級6000家店舖

Deel調查：83%受訪者對香港人才市場感樂觀

滬深三大指數午後向下 滬指跌0.54%

牛丼御三家｜松屋確認進軍香港 首家分店擬落戶油尖旺區

中華電力與基滙資本合作 於基匯旗下物業推動低碳電氣化項目

國泰見習機師事故頻生兼瞞報 所有學員遭禁飛

富衛據報重啟香港IPO 估值90億美元

話你知：Now E 六年前成立 吸不願簽「死約」球迷

Now E來屆英超西甲不收新客 單季單月收費模式不再 Now TV成「獨家」

【有片：埋身擊】倘恒生科技指數突破20天線 後市才能確認升勢重現

黃仁勳在女粉絲胸口簽名震驚外媒 美媒：蘋果庫克亦無這種待遇

碧桂園：高院頒令將清盤聆訊延至7月29日

恒指半日升108點 科指升1.2% 阿里健康升6% 華虹半導體升7%

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.08%

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR見一周高

政府不點名反駁 指忽視香港優勢 羅奇：政府迴避討論核心問題

網易：「魔獸世界」國服下周測試 曾升4%

海底撈被指給顧客喝二手飲品 內含疑似藥丸 官方：對門市立案調查

高盛：7月初大量現金將湧入美股

中國證券報：料央行本月多渠道「補水」 保持流動性合理充裕

蔚來第三座工廠動工 稱不存在產能過剩問題

亞洲水泥私有化 復牌曾跌13%