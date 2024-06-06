明日同時掛牌的一脈陽光（2522）及宜搜科技控股（2550）今日下午齊暗盤，表現大相徑庭。一脈陽光輝立暗盤以15元開盤，之後暗盤價一路向下，現報14.5元，跌3.2%；富途暗盤開報15.44元，現報14.5元，跌3.2%。
而宜搜科技控股現輝立及富途暗盤均升超兩成。輝立暗盤開報9.1元，現報7.25元，升25%；富途暗盤開報7.8元，現報7.66元，升32.1%。
一脈陽光招股價介乎14.6元至16.8元，最多集資3億元，一手500股計入場費8484.71元，中信証券為獨家保薦人，集團去年純利4441萬元人幣；宜搜科技招股價介乎5.8元至8元，一手500股計入場費4040.35元，中銀國際為獨家保薦人，集團去年純利為2017萬元人民幣。兩新股僅得一脈陽光於是次招股引入基石投資者卓投企業管理（香港），以招股價中位數15.7元計，卓投企業管理（香港）已先認購764萬股，佔總公開發售股份42.9%，禁售期6個月。
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