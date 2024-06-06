moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

一脈陽光暗盤初段跌3% 宜搜科技暗盤現升超兩成

明日同時掛牌的一脈陽光（2522）及宜搜科技控股（2550）今日下午齊暗盤，表現大相徑庭。一脈陽光輝立暗盤以15元開盤，之後暗盤價一路向下，現報14.5元，跌3.2%；富途暗盤開報15.44元，現報14.5元，跌3.2%。

而宜搜科技控股現輝立及富途暗盤均升超兩成。輝立暗盤開報9.1元，現報7.25元，升25%；富途暗盤開報7.8元，現報7.66元，升32.1%。

一脈陽光招股價介乎14.6元至16.8元，最多集資3億元，一手500股計入場費8484.71元，中信証券為獨家保薦人，集團去年純利4441萬元人幣；宜搜科技招股價介乎5.8元至8元，一手500股計入場費4040.35元，中銀國際為獨家保薦人，集團去年純利為2017萬元人民幣。兩新股僅得一脈陽光於是次招股引入基石投資者卓投企業管理（香港），以招股價中位數15.7元計，卓投企業管理（香港）已先認購764萬股，佔總公開發售股份42.9%，禁售期6個月。

其他報道

巴郡錯盤事件 SoFi：所有交易已被取消

京東與沙特電力公司達成戰略合作 將合作發展智能倉儲物流等領域

屈臣氏：兩年內投資2.5億美元 開設及升級6000家店舖

Deel調查：83%受訪者對香港人才市場感樂觀

滬深三大指數午後向下 滬指跌0.54%

牛丼御三家｜松屋確認進軍香港 首家分店擬落戶油尖旺區

中華電力與基滙資本合作 於基匯旗下物業推動低碳電氣化項目

國泰見習機師事故頻生兼瞞報 所有學員遭禁飛

富衛據報重啟香港IPO 估值90億美元

話你知：Now E 六年前成立 吸不願簽「死約」球迷

Now E來屆英超西甲不收新客 單季單月收費模式不再 Now TV成「獨家」

【有片：埋身擊】倘恒生科技指數突破20天線 後市才能確認升勢重現

黃仁勳在女粉絲胸口簽名震驚外媒 美媒：蘋果庫克亦無這種待遇

碧桂園：高院頒令將清盤聆訊延至7月29日

恒指半日升108點 科指升1.2% 阿里健康升6% 華虹半導體升7%

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.08%

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR見一周高

政府不點名反駁 指忽視香港優勢 羅奇：政府迴避討論核心問題

網易：「魔獸世界」國服下周測試 曾升4%

海底撈被指給顧客喝二手飲品 內含疑似藥丸 官方：對門市立案調查

高盛：7月初大量現金將湧入美股

中國證券報：料央行本月多渠道「補水」 保持流動性合理充裕

蔚來第三座工廠動工 稱不存在產能過剩問題

亞洲水泥私有化 復牌曾跌13%