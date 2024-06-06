伍禮賢推薦港交所（0388）、匯豐控股（0005）、安踏國際（2020）、申洲國際（2313）、騰訊控股（0700）、百度集團（9888）、長城汽車（2333）及吉利汽車（0175），看好體育用品是因為內地在社會消費品零售方面中，體育、消費及娛樂類的產業在一至四月收入增長14%，並且申洲國際受惠未來環球息率向下的環境，刺激環球消費者的消費意欲。

環球市場及外匯策略師湯麗鴻則表示該行預測今年第四季美國會減息，因美國通脹持續放緩，但其經濟增長動力仍然強勁，不過投資者仍需要留意下半年美國總統大選對市場帶來的影響。她建議投資者可以考慮歐洲股市，英國富時100指數理想及經濟數據明顯好轉，加上中港經濟復甦，市民歐遊消費會令到歐洲斯托克奢侈品10指數上升，而彭博4月一項調查也體現出市民歐遊的意欲增加。

她又建議債券方面可投資亞洲債券，受益於利差收窄將提高債券投資回報4-6%，建議關注具有良好基本面及較高收益率的亞洲市場債券。

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