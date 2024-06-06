文章日期：2024年6月6日 19:12
明日同時掛牌的一脈陽光（2522）及宜搜科技控股（2550）今日下午齊暗盤，表現大不同。
宜搜科技控股收報輝立及富途暗盤均升超四成。輝立暗盤開報9.1元，收報8.35元，升43.97%；富途暗盤開報7.8元，收報8.3元，升43.1%。
而一脈陽光輝立暗盤以15元開盤，收報15.04元，升0.4%；富途暗盤開報15.44元，收報14.9元，跌0.53%。
其他報道
香港上市公司商會推規則導向ESG專業人員考試
杜之克：HOY TV奧運廣告套餐反應不錯 將來不能純以收視點爭取收入
阿里巴巴場外減持雲音樂0.7%股權 套現2747萬
晶泰科技明日截止招股 孖展超額認購27倍
David Webb增持碧瑤綠色 「唔只係垃圾生意」
中國光大銀行行長王志恒辭任
全日沽空金額減6% 騰訊沽空增40%
國泰航空10月開辦往來香港及利雅得直航航班
美團首季經調整溢利升36%至75億人幣勝預期
融信中國5月合約銷售額跌73%
一脈陽光暗盤初段跌3% 宜搜科技暗盤現升超兩成
恒指收市升51點 跌穿10天線 成交、北水續縮 晶片股炒上
巴郡錯盤事件 SoFi：所有交易已被取消
京東與沙特電力公司達成戰略合作 將合作發展智能倉儲物流等領域
屈臣氏：兩年內投資2.5億美元 開設及升級6000家店舖
Deel調查：83%受訪者對香港人才市場感樂觀
滬深三大指數午後向下 滬指跌0.54%
牛丼御三家｜松屋確認進軍香港 首家分店擬落戶油尖旺區
中華電力與基滙資本合作 於基匯旗下物業推動低碳電氣化項目
國泰見習機師事故頻生兼瞞報 所有學員遭禁飛
富衛據報重啟香港IPO 估值90億美元
話你知：Now E 六年前成立 吸不願簽「死約」球迷
Now E來屆英超西甲不收新客 單季單月收費模式不再 Now TV成「獨家」
【有片：埋身擊】倘恒生科技指數突破20天線 後市才能確認升勢重現