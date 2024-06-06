moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

WeChat Pay HK：提防冒充客服的騙徒 致電或視訊要求共享熒幕 

網絡詐騙事件層出不窮，近日有不少騙徒假裝成微信/ WeChat的客服熱線或銀行職員，通過致電、FaceTime或其他會議軟件通知用戶「百萬保障」或「理財通資金安全保障」即將到期，聲稱需要終止保障服務以免額外收費或凍結賬戶，從而引導用戶共享螢幕，最後洩露手機中的個人資料，並誘導用戶將資金轉賬至騙徒賬戶。  

WeChat Pay HK提醒市民，「百萬保障」完全免費，不存在「到期續保」，亦不會要求用戶熒幕共享或轉賬。職員僅會通過官方客戶服務電話39291555聯繫用戶，除此號碼之外的電話，均不是WeChat Pay HK的來電，更不會以FaceTime或其他會議軟件聯繫用戶。 

WeChat Pay HK又提醒市民妥善保護個人資料，不要透露給陌生人，以防落入騙徒之手。當遇到詐騙或可疑情況時，及時掛斷電話並向香港警務處反詐騙協調中心「防騙易18222」熱線舉報投訴。如有金錢損失，請馬上報警。

其他報道

香港上市公司商會推規則導向ESG專業人員考試

杜之克：HOY TV奧運廣告套餐反應不錯   將來不能純以收視點爭取收入

阿里巴巴場外減持雲音樂0.7%股權 套現2747萬

晶泰科技明日截止招股 孖展超額認購27倍

David Webb增持碧瑤綠色 「唔只係垃圾生意」

中國光大銀行行長王志恒辭任

全日沽空金額減6% 騰訊沽空增40%

國泰航空10月開辦往來香港及利雅得直航航班

美團首季經調整溢利升36%至75億人幣勝預期

融信中國5月合約銷售額跌73%

一脈陽光暗盤初段跌3% 宜搜科技暗盤現升超兩成

恒指收市升51點 跌穿10天線 成交、北水續縮 晶片股炒上

巴郡錯盤事件 SoFi：所有交易已被取消

京東與沙特電力公司達成戰略合作 將合作發展智能倉儲物流等領域

屈臣氏：兩年內投資2.5億美元 開設及升級6000家店舖

Deel調查：83%受訪者對香港人才市場感樂觀

滬深三大指數午後向下 滬指跌0.54%

牛丼御三家｜松屋確認進軍香港 首家分店擬落戶油尖旺區

中華電力與基滙資本合作 於基匯旗下物業推動低碳電氣化項目

國泰見習機師事故頻生兼瞞報 所有學員遭禁飛

富衛據報重啟香港IPO 估值90億美元

話你知：Now E 六年前成立 吸不願簽「死約」球迷

Now E來屆英超西甲不收新客 單季單月收費模式不再 Now TV成「獨家」

【有片：埋身擊】倘恒生科技指數突破20天線 後市才能確認升勢重現