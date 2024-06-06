WeChat Pay HK提醒市民，「百萬保障」完全免費，不存在「到期續保」，亦不會要求用戶熒幕共享或轉賬。職員僅會通過官方客戶服務電話39291555聯繫用戶，除此號碼之外的電話，均不是WeChat Pay HK的來電，更不會以FaceTime或其他會議軟件聯繫用戶。

WeChat Pay HK又提醒市民妥善保護個人資料，不要透露給陌生人，以防落入騙徒之手。當遇到詐騙或可疑情況時，及時掛斷電話並向香港警務處反詐騙協調中心「防騙易18222」熱線舉報投訴。如有金錢損失，請馬上報警。

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