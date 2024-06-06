在挪威奧斯陸上市的風力發電站裝置、運輸及拆解業務公司Cadeler宣布，太古股份（A股：0019、B股：0087）將向機構投資者按每股64挪威克朗，出售手上持有該公司的3.5％股權或約1234.31萬股。太古透過此舉套現約7.9億挪威克朗，折約5.83億港元。
Cadeler 指出，太古股份知會他們，有關交易將受30天禁售期限制。完成今次減磅後，太古仍然持有Cadeler約4.99%股權或約1751.03萬股。
資料顯示，Cadeler原先為太古已經淡出的海洋服務部門旗下公司，前稱Swire Blue Ocean，並於2020年11月在奧斯陸市場上市，因而由附屬公司，轉為上市後成為聯營公司，當時上市後，太古股份在Cadeler尚持有46.5%權益，並且在之後分多次持續減持股權。
太古此前持續減持多項資產，當中較矚目的為較早前出售美國的太古可口可樂套現逾300億元。太古A及B股今日分別收報68.75元及10.44元，跌0.29%及0.38%。
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