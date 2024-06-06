moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

太古減持風電裝置公司Cadeler  套現約5.83億

在挪威奧斯陸上市的風力發電站裝置、運輸及拆解業務公司Cadeler宣布，太古股份（A股：0019、B股：0087）將向機構投資者按每股64挪威克朗，出售手上持有該公司的3.5％股權或約1234.31萬股。太古透過此舉套現約7.9億挪威克朗，折約5.83億港元。

Cadeler 指出，太古股份知會他們，有關交易將受30天禁售期限制。完成今次減磅後，太古仍然持有Cadeler約4.99%股權或約1751.03萬股。

資料顯示，Cadeler原先為太古已經淡出的海洋服務部門旗下公司，前稱Swire Blue Ocean，並於2020年11月在奧斯陸市場上市，因而由附屬公司，轉為上市後成為聯營公司，當時上市後，太古股份在Cadeler尚持有46.5%權益，並且在之後分多次持續減持股權。

太古此前持續減持多項資產，當中較矚目的為較早前出售美國的太古可口可樂套現逾300億元。太古A及B股今日分別收報68.75元及10.44元，跌0.29%及0.38%。

其他報道

大新銀行料今明兩年私人貸款利率維持高企　介乎4至5厘

宜搜科技暗盤升逾四成 一脈陽光暗盤微升0.4%

蔚來首季收入跌7% 次季交付量料增最少1.3倍至5.4萬輛

光大證券國際： 恒指目標價維持21000點 四大板塊值得關注 

香港上市公司商會推規則導向ESG專業人員考試

杜之克：HOY TV奧運廣告套餐反應不錯   將來不能純以收視點爭取收入

阿里巴巴場外減持雲音樂0.7%股權 套現2747萬

晶泰科技明日截止招股 孖展超額認購27倍

David Webb增持碧瑤綠色 「唔只係垃圾生意」

中國光大銀行行長王志恒辭任

全日沽空金額減6% 騰訊沽空增40%

國泰航空10月開辦往來香港及利雅得直航航班

美團首季經調整溢利升36%至75億人幣勝預期

融信中國5月合約銷售額跌73%

一脈陽光暗盤初段跌3% 宜搜科技暗盤現升超兩成

恒指收市升51點 跌穿10天線 成交、北水續縮 晶片股炒上

巴郡錯盤事件 SoFi：所有交易已被取消

京東與沙特電力公司達成戰略合作 將合作發展智能倉儲物流等領域

屈臣氏：兩年內投資2.5億美元 開設及升級6000家店舖

Deel調查：83%受訪者對香港人才市場感樂觀

滬深三大指數午後向下 滬指跌0.54%

牛丼御三家｜松屋確認進軍香港 首家分店擬落戶油尖旺區

中華電力與基滙資本合作 於基匯旗下物業推動低碳電氣化項目

國泰見習機師事故頻生兼瞞報 所有學員遭禁飛