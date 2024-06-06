數碼港指，Web3 PoC計劃反應踴躍，共接獲122個項目申請， 經過跨界別成員組成的顧問委員會審批後，共批出45個項目，每個項目最高可獲15萬元資助。獲批資助項目涵蓋房地產科技PropTech）﹑碳信用認證（Carbon Credit Certification）﹑電訊（Telco）及藝術與文化（Art and Culture）等範疇，應用領域包括 ESG﹑代幣化資產管理（Tokenized Asset Management）及房地產及建造（Real Estate and Construction）等。

數碼港首席企業發展官朱美恩表示，數碼港擁有全港最大的 Web3.0 社群，現時數碼港Web3基地匯聚約230間Web3.0相關企業，除了為初創公司的技術發展提供相關支援之外，數碼港更積極推動其落地應用。他們樂見Web3 PoC計劃廣受業界歡迎，成功促成不同行業企業與Web3.0初創共同開發項目，促進具有高影響力和創新的Web3.0服務及產品落地，助力Web3.0解決方案的普及化。

自「數碼港 Web3基地」成立，至今已匯聚了來自全球超過15個國家和地區、約230間從事Web3.0的企業，當中包括三間獨角獸企業，即區塊鏈遊戲商Animoca Brands﹑亞洲數字資產金融服務集團HashKey及Web3.0及區塊鏈安全公司CertiK。未來數碼港將繼續積極配合特區政府的政策，促進Web3.0相關技術在金融科技、數碼娛樂、智慧生活等各個領域的推廣和應用。

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