王傳福續指，目前比亞迪在智慧駕駛領域的工程師團隊已接近5,000人，未來公司將在智慧駕駛領域投入1,000億元，聚焦包括生成式AI、大模型等在內的智慧駕駛技術研發。

他提到，比亞迪將堅持以新能源領域的最新科技打造旗下高端品牌，但公司不可能過度行銷，同時亦不可能透過巨大流量來謀求一時的發展。他認為，真正創造高端品牌需靠產品力，而產品力的核心則在於技術和創新。

王傳福亦預告，比亞迪將於今年下半年推出「騰勢Z9 GT」，其車型將採用比亞迪全新的三電機技術平台，更預告有很多新的科技會於此平台上發布。

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