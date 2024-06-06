moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

比亞迪王傳福：料公司未來資本開支將維持兩位數增長

比亞迪（1211）董事長王傳福於年度股東大會表示，料公司未來資本開支仍將維持兩位數的增長，指出公司將主要投資於海外市場的在地化建設，以抓住新能源汽車替代燃油車的絕佳黃金期，以及實現快速發展。

王傳福續指，目前比亞迪在智慧駕駛領域的工程師團隊已接近5,000人，未來公司將在智慧駕駛領域投入1,000億元，聚焦包括生成式AI、大模型等在內的智慧駕駛技術研發。

他提到，比亞迪將堅持以新能源領域的最新科技打造旗下高端品牌，但公司不可能過度行銷，同時亦不可能透過巨大流量來謀求一時的發展。他認為，真正創造高端品牌需靠產品力，而產品力的核心則在於技術和創新。

王傳福亦預告，比亞迪將於今年下半年推出「騰勢Z9 GT」，其車型將採用比亞迪全新的三電機技術平台，更預告有很多新的科技會於此平台上發布。

其他報道

歐央行一如預期減息0.25厘 市場料年內減息兩次

數碼港推Web3概念檢測測試資助  共有45項目獲批

數字王國與巨星傳奇組合營 擬建AI驅動數碼版權庫

太古減持風電裝置公司Cadeler  套現約5.83億

大新銀行料今明兩年私人貸款利率維持高企　介乎4至5厘

宜搜科技暗盤升逾四成 一脈陽光暗盤微升0.4%

蔚來首季收入跌7% 次季交付量料增最少1.3倍至5.4萬輛

光大證券國際： 恒指目標價維持21000點 四大板塊值得關注 

香港上市公司商會推規則導向ESG專業人員考試

杜之克：HOY TV奧運廣告套餐反應不錯   將來不能純以收視點爭取收入

阿里巴巴場外減持雲音樂0.7%股權 套現2747萬

晶泰科技明日截止招股 孖展超額認購27倍

David Webb增持碧瑤綠色 「唔只係垃圾生意」

中國光大銀行行長王志恒辭任

全日沽空金額減6% 騰訊沽空增40%

國泰航空10月開辦往來香港及利雅得直航航班

美團首季經調整溢利升36%至75億人幣勝預期

融信中國5月合約銷售額跌73%

一脈陽光暗盤初段跌3% 宜搜科技暗盤現升超兩成

恒指收市升51點 跌穿10天線 成交、北水續縮 晶片股炒上

巴郡錯盤事件 SoFi：所有交易已被取消

京東與沙特電力公司達成戰略合作 將合作發展智能倉儲物流等領域

屈臣氏：兩年內投資2.5億美元 開設及升級6000家店舖

Deel調查：83%受訪者對香港人才市場感樂觀

其他報道

數碼港推Web3概念檢測測試資助  共有45項目獲批

數字王國與巨星傳奇組合營 擬建AI驅動數碼版權庫

太古減持風電裝置公司Cadeler  套現約5.83億

大新銀行料今明兩年私人貸款利率維持高企　介乎4至5厘

宜搜科技暗盤升逾四成 一脈陽光暗盤微升0.4%

蔚來首季收入跌7% 次季交付量料增最少1.3倍至5.4萬輛

光大證券國際： 恒指目標價維持21000點 四大板塊值得關注 

香港上市公司商會推規則導向ESG專業人員考試

杜之克：HOY TV奧運廣告套餐反應不錯   將來不能純以收視點爭取收入

阿里巴巴場外減持雲音樂0.7%股權 套現2747萬

晶泰科技明日截止招股 孖展超額認購27倍

David Webb增持碧瑤綠色 「唔只係垃圾生意」

中國光大銀行行長王志恒辭任

全日沽空金額減6% 騰訊沽空增40%

國泰航空10月開辦往來香港及利雅得直航航班

美團首季經調整溢利升36%至75億人幣勝預期

融信中國5月合約銷售額跌73%

一脈陽光暗盤初段跌3% 宜搜科技暗盤現升超兩成

恒指收市升51點 跌穿10天線 成交、北水續縮 晶片股炒上

巴郡錯盤事件 SoFi：所有交易已被取消

京東與沙特電力公司達成戰略合作 將合作發展智能倉儲物流等領域

屈臣氏：兩年內投資2.5億美元 開設及升級6000家店舖

Deel調查：83%受訪者對香港人才市場感樂觀

滬深三大指數午後向下 滬指跌0.54%