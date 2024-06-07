Hashkey Exchange宣布，旗下用戶託管資產已突破5億美元，位列香港持牌交易所第一。平台表示，香港虛擬資產市場多重利多因素的助力，業務發展勢頭良好；包括香港虛擬資產交易平台業者（VATP）發牌過渡期已結束，未獲發牌或未「被當作獲發牌」的機構不能在港提供虛擬資產交易服務，為持牌交易所帶來發展機會。
此外，今年4月香港虛擬貨幣現貨ETF正式登陸港交所，吸引了更多投資者，尤其是中資機構入場。加上面對零售客戶的Omnibus交易服務的落地，都帶動Hashkey Exchange交易量和客戶數量不斷攀升，推動用戶託管資產規模屢創新高。
截至6月4日CoinGecko數據，HashKey Exchange累積交易量已突破4,400億港元，成為香港最大的持牌虛擬資產交易所。未來Hashkey Exchange將繼續為港建立國際虛擬資產金融中心的道路上提供助力，為投資者提供合規、安全、高效的Web3投資路徑，根據政策保障用戶合法權益。
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