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恒指收市跌109點 指數馬成交1331億 宜搜上市升91% 三大指數全周均升

美股隔晚調整，市場觀望今晚美國就業數據，美期向上，亞股走勢反覆，日股跌幅收窄，內地今早公布進出口數字，進口進一步下降，出口則上升，A股止跌回升，港股則先升後跌，見一周最大跌幅。恒指、國指收市後換馬，大市成交回升至1331億元，一周最多。染藍的比亞迪電子（0285）跌5.3%，被剔出的碧桂園服務（6098）跌1.93%。入國指的紫金（2899）升2.7%，剔出的信義光能（0968）跌5.94%。兩新股上市，宜搜科技（2550）曾升1倍，收市升91.72%；一脈陽光（2522）反覆微升0.13%。全周計，三大指數均上升，升幅是三周最大。

恒指今早高開85點，高位升98點，低位跌174點，高低波幅273點。通訊服務、非必需消費品、信息技術、實業股推低大市。上升股份比例為32.03%，下跌為30.69%，無升跌為37.26%。

恒指收市跌109點或0.59%，報18366點，大市成交金額1331億元，較上日增加16.19%，是5月31日1917.51億元成交後最多；國指跌44點或0.68%，報6510點。恒生科技指數收報3772點，跌1.78%。

藍籌股成交金額715.4億元，佔大市成交53.74%；科指成份股成交金額452.57億元，佔大市成交34%；國指成份股成交金額625.81億元，佔大市成交47.01%。

24隻雙櫃台股，總成交0.54億元人民幣，相當於約0.58億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少12.99%，至85.47億元，佔大市成交6.42%。牛熊證成交金額35.43億元，減少28.33%；窩輪成交金額50.03億元，增加2.55%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。建行（0939）、匯控（0005）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌30隻升，50隻下跌，2隻無升跌。紫金礦業（2899）升2.7%，收報17.5元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌6.83%，收報10.64元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報15.32元，升2.41%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報38.25元，跌7.16%。

恒指跌穿10天線(18455.12點)。科指跌穿10天線(3792.89點)、250天線(3786.36點)。

北水南下合計淨流入36.07億元，較上日減少1.67%，連續第17日流入，累計流入774.8億元，對上一次連續17日淨流入是4月23日。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多0.94%，是5月30日後最大跌幅，當日跌幅為1.7%。低見18302.33點，是6月3日18283.56點後最低。今日收市報18366.95點，是5月31日後收市新低，當日報18079.61點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月31日。

科指曾跌最多2.21%，是5月29日後最大跌幅，當日跌幅為2.78%。低見3755.79點，是6月3日3740.46點後最低。收市報3772.47點，是5月31日後收市新低，當日報3690.76點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月29日。

國指曾跌最多1.11%，是5月30日後最大跌幅，當日跌幅為1.79%。低見6482.37點，是6月3日6466.07點後最低。收市報6510.37點，是5月31日後收市新低，當日報6392.58點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月30日。

一周表現

恒指本周累升1.59%或287點，升幅是5月17日後最大，當時收市升幅為3.11%；本周表現最佳的是阿里健康（0241），累升17.68%，其次為中芯國際（0981）及翰森製藥（3692），分別升11.12%及10.96%。而表現最差的是信義光能（0968），累跌13.81%，其次為恒地（0012）及聯想（0992），分別跌6.38%及5.17%。

國指本周累升1.84%或117點，升幅是5月17日後最大，當時收市升幅為3.21%；本周表現最佳的是中芯國際（0981），累升11.12%，其次為舜宇（2382）及商湯（0020），分別升10.71%及9.85%。而表現最差的是信義光能（0968），累跌13.81%，其次為快手（1024）及聯想（0992），分別跌5.68%及5.17%。

科指本周累升2.21%或81點，升幅是5月17日後最大，當時收市升幅為3.79%；本周表現最佳的是阿里健康（0241），累升17.68%，其次為華虹半導體（1347）及中芯國際（0981），分別升15.72%及11.12%。而表現最差的是東方甄選（1797），累跌16.47%，其次為蔚來（9866）及微博－ＳＷ（9898），分別跌6.59%及5.81%。

午後消息股表現

香港電訊（6823）：Now E客戶轉至「Now 隨身睇 」彈性訂購模式續保留。收報8.77元，升0.92%。

國泰（0293）旗下香港快運菲律賓克拉克新航線首航 繼馬尼拉後第二個航點。收報8.26元，跌0.24%。

據報9月起惡劣天氣不再休市 港交所（0388）將公布框架。收報270.8元，跌0.81%。

今早及隔晚消息股表現

據報小米（1810）汽車大量聘請工人 月薪最高可達1萬人民幣。收報17.62元，跌1.89%。

和黃醫藥（0013）內地啟動一用於治療血液惡性腫瘤I期臨床試驗。收報28.8元，跌1.87%。

美團（3690）季績勝預期 大行上調目標價 匯證稱發可轉債機會低。收報110.4元，跌2.04%。

比亞迪（1211）據報進軍韓國 引入海豚、海豹等車型。收報228元，跌0.52%。

一脈陽光（2522）收報15元，升0.13%。曾升13.22%，低位跌6%。

宜搜科技（2550）收報11.12元，升91.72%。曾升1倍至11.6元。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國通才教育（2175）停牌。萬咖壹聯（1762）停牌。

指數換馬，恒指加入比亞迪電子（0285）收報35.55元，跌5.33%。剔除碧桂園服務（6098）收報5.58元，跌1.93%。國指加入紫金（2899）收報17.5元，升2.7%。剔除信義光能（0968）收報4.43元，跌5.94%。

安寧控股（0128）旗下「詩韻」時裝不再續租中環旗艦店。收報0.39元，跌1.27%。

比亞迪（1211）王傳福：料公司未來資本開支將維持兩位數增長。收報228元，跌0.52%。

數字王國（0547）與巨星傳奇組合營，擬建AI驅動數碼版權庫。收報0.285元，跌22.97%。巨星傳奇（6683）收報11.98元，跌1.64%。

太古（0019）減持風電裝置公司Cadeler，套現約5.83億。收報68.35元，跌0.58%。太古B（0087）收報10.34元，跌0.96%。

蔚來（9866）首季收入跌7%，次季交付量料增最少1.3倍至5.4萬輛。收報38.25元，跌7.16%。

光大證券國際（6178）： 恒指目標價維持21000點 四大板塊值得關注 收報5.39元，跌0.19%。

有線寬頻（1097）執行董事兼行政總裁杜之克：HOY TV奧運廣告套餐反應不錯，將來不能純以收視點爭取收入。收報0.031元，無升跌。

阿里巴巴場外減持雲音樂（9899）0.7%股權，套現2747萬。收報105.5元，跌1.68%。阿里巴巴（9988）收報77.1元，無升跌。

David Webb增持碧瑤綠色（1397），「唔只係垃圾生意」。收報0.69元，升9.52%。

中國光大銀行（6818）行長王志恒辭任。收報2.59元，升2.37%。

國泰航空（0293）10月開辦往來香港及利雅得直航航班。收報8.26元，跌0.24%。

美團（3690）首季經調整溢利升36%至75億人幣勝預期。收報110.4元，跌2.04%。

融信中國（3301）5月合約銷售額跌73%。收報0.166元，跌1.78%。

破頂股表現

破頂股包括，ＧＢＡ集團（0261）創上市新高，見0.365元，收報0.36元，升12.5%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見15.37元，收報15.36元，升0.07%；華夏納指（3086）創上市新高，見38.98元，收報38.72元，無升跌；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見15.29元，收報15.2元，升1%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見556.35元，收報556.35元，升0.03%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見46.42元，收報46.4元，升0.26%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見53.56元，收報53.56元，升0.26%；安碩短期政銀－Ｒ（83192）創上市新高，見51.18元，收報51.18元，升0.04%；博時比特幣（3008）創上市新高，見55.74元，收報55.54元，升0.4%；華夏比特幣ETF（3042）創上市新高，見8.96元，收報8.92元，跌0.06%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.146元，收報1.142元，升0.18%；華夏比特幣－Ｒ（83042）創上市新高，見8.315元，收報8.28元，跌0.12%；速騰聚創（2498）創上市新高，見81.75元，收報79.95元，升10.73%；趣致集團 （0917）創上市新高，見48.4元，收報47.45元，升2.15%；廸生創建（0113）創52周高，見5.09元，收報5.09元，升1.8%；華晨中國（1114）創52周高，見6.98元，收報6.98元，升4.8%；中遠海控（1919）創52周高，見15.12元，收報15.04元，升3.01%；中遠海發（2866）創52周高，見1.16元，收報1.15元，升3.6%；中遠海能（1138）創52周高，見11.72元，收報11.72元，升3.17%；中遠海運港口（1199）創52周高，見6.04元，收報5.77元，跌0.86%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.86元，收報0.83元，無升跌。

破頂指數成份股包括，神華（1088） 創52周高，見39.85元，收報39.8元，升1.4%；華潤電力（0836）創52周高，見24元，收報23.6元，跌0.21%。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，希教國際控股（1765）低見0.209元，收報0.211元，升0.48%；21世紀教育（1598）低見0.136元，收報0.143元，升2.14%；長實集團（1113）低見30.4元，收報30.45元，跌0.49%；百威（1876）低見9.65元，收報9.68元，跌2.02%；永旺（0984）低見0.44元，收報0.455元，跌2.15%；２１世紀教育（1598）低見0.136元，收報0.143元，升2.14%；英恒科技（1760）低見1.65元，收報1.68元，跌3.45%；希望教育（1765）低見0.209元，收報0.211元，升0.48%；百威亞太（1876）低見9.65元，收報9.68元，跌2.02%；瑞科生物－Ｂ（2179）低見7.89元，收報7.89元，跌0.13%。

42隻股份創52周低，其中十隻包括，東風集團股份（0489）低見2.34元，收報2.41元，升1.26%；理想（2015）低見75.8元，收報78.1元，跌1.08%；富臨（1443）低見0.12元，收報0.12元，跌4%；蒙牛（2319）低見14.22元，收報14.3元，跌2.59%；低見14.22元，收報14.3元，跌2.59%；閩港控股（0181）低見0.081元，收報0.09元，升5.88%；敏捷控股（0186）低見0.18元，收報0.18元，無升跌；博富臨置業（0225）低見5.2元，收報5.2元，跌0.95%；中策資本控股（0235）低見0.024元，收報0.025元，無升跌；太興置業（0277）低見1.95元，收報1.95元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，遊萊互動（2022）創52周高，見0.106元，收報0.098元，升113.04%；宜搜科技（2550）收報11.12元，升91.72%；京維集團（1195）創52周高，見0.047元，收報0.032元，升68.42%；易生活控股（0223）收報0.325元，升54.76%；先機企業集團（0176）收報0.027元，升42.11%；新焦點（0360）收報0.054元，升38.46%；喆麗控股（2209）創52周高，見2.1元，收報1.96元，升32.43%；龍皇集團（8493）收報0.174元，升26.09%；壽康集團（0575）收報0.68元，升25.93%；百德國際（2668）創52周高，見0.7元，收報0.64元，升25.49%；陽光１００中國（2608）收報0.047元，升23.68%。

下跌異動股，包括，官醞控股（8513）收報0.125元，跌24.24%；數字王國（0547）收報0.285元，跌22.97%；華顯光電（0334）收報0.201元，跌22.69%；華檢醫療（1931）收報1.05元，跌22.22%；港銀控股（8162）見52周低0.185元，收報0.185元，跌20.94%；瑞港建設（6816）收報0.114元，跌17.99%；加幂科技（8198）收報0.208元，跌16.47%；中國萬桐園（6966）收報0.52元，跌16.13%；客思控股（8173）見52周低0.3元，收報0.3元，跌15.49%；中亞烯谷集團（0063）收報0.093元，跌15.45%；格林國際控股（2700）見52周低0.241元，收報0.25元，跌15.25%。

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