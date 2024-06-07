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內地優才來港一個月即呻「後悔拿香港身分證」 稱臨時身分證難即享福利

政府近年積極「搶人才」，惟近日有透過優才計劃來港的內地人在小紅書發帖文，大呻「後悔拿香港身分」，並列出當中的三大問題 ，並直言「感覺處處都是坑」。

樓主表示，其友人今年初通過人才計劃獲批「香港身分」，但來港一個月後就向她大呻「後悔」。她的朋友表示，取得香港身分證後才發現，通過香港人才計劃拿到的香港身分證只是臨時身分證，很多福利不能即時享受。友人又列出四大問題，包括「需要轉永居後拿香港護照才能免簽」、「回大陸要拿回鄉證，沒有回鄉證孩子無法參加華僑生聯考」、「在港享受不了置業公租房等福利優惠」。

帖文引來內地網民熱議，有人認為是正常政策做法，「就是避免大陸的剛來香港拿完福利就走」，亦有人表示「不是永居可以申請回大陸的」。有網民則質疑樓主的友人「是看中那裡的教育和醫療嗎？小孩去那邊學中文還是英文呢？要學中文那更是不必捨近求遠了在自己家門口學不香嗎？要去學英語嗎？那地也非英語是母語之地，要談中小學的雙語教學嗎，那更是不成啥體系了。至於醫療如果既然身體不適，那還是在家好好休息那兒也別去了」。

 

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