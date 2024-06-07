他預計，港股第三季延續走高，第四季波動性增加，料恒指於17,500至22,500點間上落，國企指數波動範圍則介乎6,000至7,500點，科技指數介乎3,500至5,000點。

不過，就港股面臨下行風險主要因素，他指出下半年美國大選臨近，特朗普在民調中仍然領先，尤其搖擺州偏向共和黨，未來市場不確性增加；聯儲局減息節奏或與市場預期出現偏差，需要通脹下行趨勢持續才會觸發減息門檻，他料今年減息一至兩次，每次25基點。同時，歐美新一輪貿易保護主義、地緣政治風險等顯著上升，均影響港股走勢。

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