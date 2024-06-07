該集團於3月完成向弘毅投資旗下公司發行可換股債券，並分別委任弘毅投資 主席趙令歡及程武為董事會主席及首席執行官後，該集團將以國際文化、媒體及娛樂業務為戰略發展重點，考慮到更改公司名稱建議將更能反映該集團最新戰略及業務。

董事會認為，建議更改公司名稱將有利於未來業務發展，而更改公司中英文名稱將不會影響股東權利或該集團日常業務運作及財務狀況。

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