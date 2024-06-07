小米（1810）聯合創始人、副董事長林斌減持1000萬B類股份，合共套現1.78億元。聯交所股權披露顯示，林斌由今周二（4日）至周四（6日）連續減持小米B股，分別沽出333.3萬、333.3萬及333.4萬股，各日平均每股減持價為17.7704元、17.8025元及18.0471元。
根據補充資料，林斌旗下家族信托Bin Lin and Daisy Liu Family Foundation因慈善目的而出售小米股份。
翻查資料，林斌曾於2020年8月減持3.5億股小米股份，套現最多80億元，其後小米發通告，指林斌自願承諾5年內不減持，同時披露林斌早前已將1.2億股B股捐贈予Bin Lin and Daisy Liu Family Foundation，當中6000萬股B股其後將被捐贈予小米基金會有限公司，兩個機構均可自由買賣相關股份，所得資金可以作公益用途。
小米今日收市報17.62元，跌1.89%。
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