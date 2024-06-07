根據補充資料，林斌旗下家族信托Bin Lin and Daisy Liu Family Foundation因慈善目的而出售小米股份。

翻查資料，林斌曾於2020年8月減持3.5億股小米股份，套現最多80億元，其後小米發通告，指林斌自願承諾5年內不減持，同時披露林斌早前已將1.2億股B股捐贈予Bin Lin and Daisy Liu Family Foundation，當中6000萬股B股其後將被捐贈予小米基金會有限公司，兩個機構均可自由買賣相關股份，所得資金可以作公益用途。

小米今日收市報17.62元，跌1.89%。

其他報道

華誼騰訊娛樂建議改名「弘毅文化集團」

舜宇光學5月手機鏡頭出貨量按年增9.6%

國際永勝發盈警 料全年盈利跌26%

香港5月外匯儲備4172億美元 按月升0.2%

ibond第六個付息日息率定為2%

亞東集團控股股東 由主席薛士東轉兒子薛梁持有

宜搜科技上市首日升超九成 一脈陽光微升0.1%

內地優才來港一個月即呻「後悔拿香港身分證」 稱臨時身分證難即享福利

全日沽空金額增6% 比率降至13% 盈富沽空增1.6倍

建銀料下半年恒指17,500至22,500點上落 企穩萬八點是熊轉牛指標

恒指收市跌109點 指數馬成交1331億 宜搜上市升91% 三大指數全周均升

投資推廣署與瑞士加密谷簽備忘錄 加強金融科技聯繫

Hashkey Exchange：用戶託管資產突破5億美元

比亞迪王傳福：「卷」是競爭及市場經濟本質

Hashkey Exchange：用戶託管資產突破5億美元

比亞迪王傳福：「卷」是競爭及市場經濟本質

武漢有機控股今起招股 一手入場費4293元

山姆直郵香港今日開通 送貨範圍包括離島 支付方式暫不包括信用卡、Payme等

恒生：本港居民境外消費僅重返疫前 未能證北上消費取代留港消費成趨勢

香港電訊：Now E客戶轉至「Now 隨身睇 」 彈性訂購模式續保留

香港快運菲律賓克拉克新航線首航 繼馬尼拉後第二個航點

據報9月起惡劣天氣不再休市 港交所將公布框架

半日沽空金額減17% 盈富沽空增1.5倍 流通基金單位跌至逾半年低