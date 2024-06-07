被視為GME（美：GME）的領軍人物Keith Gill（網名為Roaring Kitty）預告將於YouTube直播，時間為當地周五（7日）中午12點開始，是他近4年以來首次進行直播。雖然Keith Gill未有透露直播內容，但GME股價先行炒上，今日盤前逾升逾三成。
據《CNBC》報道，雖然GME趁「Roaring Kitty」激發熱潮而重新炒起，不過首季業績表現慘淡，未見營運好轉的跡象。
GME今日公布，截至5月4日首季營收8.82億美元，按年跌28.7%，差過市場預期；淨虧損爲3230萬美元，較去年同期蝕5050萬美元有所收窄，調整後每股虧損0.12美元，差過預期。
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