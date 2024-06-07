被視為GME（美：GME）的領軍人物Keith Gill（網名為Roaring Kitty）預告將於YouTube直播，時間為當地周五（7日）中午12點開始，是他近4年以來首次進行直播。雖然Keith Gill未有透露直播內容，但GME股價先行炒上，今日盤前逾升逾三成。