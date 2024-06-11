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Airwallex首季香港地區客戶增長79% 收入升逾1倍

全球支付及金融服務平台 Airwallex（空中雲匯）表示，今年首季香港地區營業總收入年增108%，香港客戶數量蓬勃增長，本年首季度香港地區客戶按年增長79%，而交易量則增長86%，反映本地企業持續熱衷於拓展國際市場。

Airwallex亞洲總經理陳君洋表示，香港正不斷加速數碼科技的應用，致力推動未來經濟發展。越來越多企業選擇Airwallex以支援其金融服務和支付需求，足以引證此趨勢。

而首份「跨境電商研究報告」（香港版）中，香港消費者對國際商家的信任程度高於環球其他市場的消費者，77%受訪者認為國際商家值得信任，遠超全球平均水平（61%）。而消費者進行跨境購物的動機是國際商家提供的優越購物體驗，相對全球平均消費者，香港消費者雙倍著重由國際商家提供的優越購物體驗。同時報告中指出電子支付解決方案的需求不斷增長，同時需要更高的透明度和靈活性。

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