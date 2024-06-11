moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

「帶貨一哥」董宇輝：自己非常抗拒賣東西 到今天都不享受這份工作

東方甄選（1797）明星主播兼直播帶貨一哥董宇輝近日在一個談話節目中表示，自己非常抗拒賣東西，到今天都不享受這份工作。「這個事情有意義，但沒有帶來多少喜悅。我很少去介紹產品，很少說特別好一定要買，很少用炒作的音樂、比較激昂的聲音，那種焦慮的環境下，人容易作出買或不買的決定。

董宇輝又指，因為直播，令父母長期被騷擾。「常常會有供貨商聯絡自己無望就去農村老家找自己的父母，爸媽常常是大門緊閉。」他又指，自己非常抗拒用那些方式，「特別害怕有一天變成自己不喜歡的樣子，不想花心思去做那些，可能本質上還是自己性格和過去職業的原因。」

不過，根據內媒報道指，董宇輝表示「抗拒帶貨」的節目播出當晚，他還是出現在「與輝同行」直播間為觀眾帶貨，觀看人次更逾2500萬，銷售額達5000萬元人民幣，一度躋身帶貨總榜首名。

東方甄選今日收報13.9元，跌9.27%。

 

其他報道

乘聯會：5月全國乘用車市場零售按年跌1.9% 新能源車出口跌4%

恒指收市跌190點 科指10天線跌穿250天線 北水流入過百億 逾兩個月最多

比亞迪李雲飛：市場卷的根本是卷技術

UA亞洲聯合財務：審批「審慎樂觀」 預期今年新增貸款額近10%

國泰：最後一架長期停泊海外飛機回港

富臨：顧客買粽將捐出1元予長者安居協會

英特爾據報停建以色列晶圓廠 涉資250億美元

滬深三大指數午後個別發展 滬指跌0.76%

小鵬新品牌MONA首款車命名為「小鵬M03」

康耐特光學簽兩合同 推動自動化、研更佳鏡片

生產力局推技術支援諮詢服務 助中小企申請政府資助及發展數碼轉型

【有片：埋身擊】滬指現水平下跌空間有限 呢個水平為重要支持

鷹美全年盈利倒退一成至2.6億 末期息維持8仙

加科思藥業擬斥最多1億回購股份

半日沽空金額增55% 騰訊沽空增63%

東風集團5月總銷量跌13% 新能源車升26%

父親節優惠︱居酒屋杉玉推88元堂食「生啤套餐」

恒指半日跌306點 曾穿18000點見1個月低 科指曾跌穿50天線