東方甄選（1797）明星主播兼直播帶貨一哥董宇輝近日在一個談話節目中表示，自己非常抗拒賣東西，到今天都不享受這份工作。「這個事情有意義，但沒有帶來多少喜悅。我很少去介紹產品，很少說特別好一定要買，很少用炒作的音樂、比較激昂的聲音，那種焦慮的環境下，人容易作出買或不買的決定。
董宇輝又指，因為直播，令父母長期被騷擾。「常常會有供貨商聯絡自己無望就去農村老家找自己的父母，爸媽常常是大門緊閉。」他又指，自己非常抗拒用那些方式，「特別害怕有一天變成自己不喜歡的樣子，不想花心思去做那些，可能本質上還是自己性格和過去職業的原因。」
不過，根據內媒報道指，董宇輝表示「抗拒帶貨」的節目播出當晚，他還是出現在「與輝同行」直播間為觀眾帶貨，觀看人次更逾2500萬，銷售額達5000萬元人民幣，一度躋身帶貨總榜首名。
東方甄選今日收報13.9元，跌9.27%。
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