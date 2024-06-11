期內，汽車銷售收益按年增加73%至81.74億元，汽車利潤率增加3.9個百分點至14%，而首季交付量升1.17倍至3.31萬輛。經營虧損收窄至20.87億元，去年同期為23.49億元。

極氪首席執行官安聰慧表示，首季交付量增至33,059輛，按年增長117%，創下季度新高，距離全年交付目標23萬輛更近一程。交付量持續增長也確保了公司在中國純電汽車20萬元以上市場最暢銷品牌的地位。他續稱，公司從母公司吉利集團獲得了眾多優勢以及戰略優勢及協同效應，在這些加持下，極氪必定可以取得持續全球增長。

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