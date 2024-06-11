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通訊局公布26吉赫及28吉赫頻帶頻譜次輪指配結果 4家網絡營辦商獲批

通訊事務管理局公布26吉赫及28吉赫（下稱26／28吉赫）頻帶頻譜次輪要約指配結果，將於今年第3季指配合共1200兆赫頻譜予4家流動網絡營辦商，包括中移動（0941）旗下中移動香港、香港電訊（6823）、和記電話和數碼通（0315），以提供5G服務。

為促進5G進一步發展，通訊局今年2月公開邀請就26／28吉赫頻帶內尚餘的2500兆赫非共用頻譜提交第2輪指配申請，申請截止後共有4家網絡營辦商提交申請。經審核後，通訊局決定指配600兆赫頻譜予和記電話，並向另外3家在2019年已獲指配400兆赫頻譜的網絡營辦商（即中國移動香港、HKT及數碼通）額外指配200兆赫頻譜。換言之，4家網絡營辦商均會獲得600兆赫的頻譜。

此外，為提高有關頻譜的使用效率，通訊局經考慮4家網絡營辦商的建議後，決定重組這些頻譜以確保每家網絡營辦商獲指配的頻譜為相連頻譜。

除了指配上述26／28吉赫頻帶的頻譜外，政府將於今年第4季分別就850／900兆赫、2.3吉赫及首次推出的 6／7吉赫頻帶的頻譜進行拍賣，以提供合共510兆赫頻譜作5G流動通訊服務之用，進一步支持本港通訊服務及高端經濟的發展。網絡營辦商須符合所有發牌要求（包括繳付所需牌照費用），方可獲指配有關頻譜，並須遵照通訊局就26／28吉赫頻帶所規定的要求提供服務。根據現時以行政方法指配的頻譜徵收頻譜使用費的政策，由於擬指配的頻譜總量少於26／28吉赫頻帶內頻譜總量的75%，受配者無須就使用這些頻譜繳付頻譜使用費。

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