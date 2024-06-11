李寧家族旗下的非凡領越（0933）公布，全資附屬富團環球與LionRock Capital Aspire (HK) Limited成立合營企業，合營將由雙方各持有50%股權，並將獲得由Haglöfs AB擁有的知識產權的許可使用權，以於大中華區經營「Haglöfs」品牌產品的銷售及營銷。
萊恩資本（LionRock Capital ）在去年12月通過旗下基金從日本運動服飾集團Asics手中買下瑞典戶外品牌收購「Haglöfs」，萊恩資本創始合伙人為蔣家強，而李寧被指與萊恩資本關係密切，李寧更是LionRock Capital GP Limited的非執行主席。
非凡領越指，「Haglöfs」是一個國際戶外設備及服裝品牌，在北歐地區尤其知名，預計合作將與集團旗下品牌產生協同效應，提高「Haglöfs」在大中華區的品牌知名度，進而擴大集團的收入來源，並為公司股東帶來更佳回報。
非凡領越指，成立合營企業為集團提供良好的投資機會，豐富集團的品牌組合，其將包括快消時裝品牌、高檔鞋履品牌、時尚及奢侈鞋履品牌以及戶外設備及服裝品牌的組合。
其他報道
通訊局公布26吉赫及28吉赫頻帶頻譜次輪指配結果 4家網絡營辦商獲批
「帶貨一哥」董宇輝：自己非常抗拒賣東西 到今天都不享受這份工作
全日沽空金額增20% 盈富沽空增91% 流通基金單位11個月最少
乘聯會：5月全國乘用車市場零售按年跌1.9% 新能源車出口跌4%
恒指收市跌190點 科指10天線跌穿250天線 北水流入過百億 逾兩個月最多
UA亞洲聯合財務：審批「審慎樂觀」 預期今年新增貸款額近10%