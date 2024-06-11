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非凡領越伙萊恩資本 掌「Haglöfs」大中華區營銷

李寧家族旗下的非凡領越（0933）公布，全資附屬富團環球與LionRock Capital Aspire (HK) Limited成立合營企業，合營將由雙方各持有50%股權，並將獲得由Haglöfs AB擁有的知識產權的許可使用權，以於大中華區經營「Haglöfs」品牌產品的銷售及營銷。

萊恩資本（LionRock Capital ）在去年12月通過旗下基金從日本運動服飾集團Asics手中買下瑞典戶外品牌收購「Haglöfs」，萊恩資本創始合伙人為蔣家強，而李寧被指與萊恩資本關係密切，李寧更是LionRock Capital GP Limited的非執行主席。

非凡領越指，「Haglöfs」是一個國際戶外設備及服裝品牌，在北歐地區尤其知名，預計合作將與集團旗下品牌產生協同效應，提高「Haglöfs」在大中華區的品牌知名度，進而擴大集團的收入來源，並為公司股東帶來更佳回報。

非凡領越指，成立合營企業為集團提供良好的投資機會，豐富集團的品牌組合，其將包括快消時裝品牌、高檔鞋履品牌、時尚及奢侈鞋履品牌以及戶外設備及服裝品牌的組合。

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