萊恩資本（LionRock Capital ）在去年12月通過旗下基金從日本運動服飾集團Asics手中買下瑞典戶外品牌收購「Haglöfs」，萊恩資本創始合伙人為蔣家強，而李寧被指與萊恩資本關係密切，李寧更是LionRock Capital GP Limited的非執行主席。

非凡領越指，「Haglöfs」是一個國際戶外設備及服裝品牌，在北歐地區尤其知名，預計合作將與集團旗下品牌產生協同效應，提高「Haglöfs」在大中華區的品牌知名度，進而擴大集團的收入來源，並為公司股東帶來更佳回報。

非凡領越指，成立合營企業為集團提供良好的投資機會，豐富集團的品牌組合，其將包括快消時裝品牌、高檔鞋履品牌、時尚及奢侈鞋履品牌以及戶外設備及服裝品牌的組合。

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