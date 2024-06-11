根據報道，張美蘭涉嫌於2012年至2022年期間，作為Van Thinh Phat發展公司主席，向其持股90%的越南西貢商業銀行提交1300份欺詐性貸款申請。

據報張美蘭的司機涉嫌從該銀行總部運載44億美元現金到她住處及Van Thinh Phat發展公司的寫字樓，最終侵吞該銀行125億美元，連同法院判處的賠償金，總涉款多達270億美元。當地官方確認在案中有4.2萬名苦主受害，同時張美蘭的夫婿亦面對9年刑期判罰。

當地官方相信，該等被侵吞款項已經有顯著部份用於投資房地產項目，或已流出海外。隨著當地法院一審判處張美蘭死刑，她按例在判刑後60日內提出上市，因此她的命運仍然待決。

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