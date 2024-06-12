商務及經濟發展局局長丘應樺今日出席2024香港零售高峰會表示，顧客的消費模式和喜好不斷變化，零售企業必須加快電子轉型及升級步伐，充分利用線上線下相結合的無縫營銷模式，為消費者打造一個更好的購物體驗。
他補充，除了硬件上的配套，更重要的是吸納及留住專業、高效和靈活變通的人才。專業的管理人才和靈活的前線銷售人員是企業實現數字化轉型的關鍵。政府在過去一段時間推出了一系列吸引人才來港的措施，如「高端人才通行證計劃」和「補充勞工優化計劃」等，將有助滿足零售業由專業管理人員到前線銷售人員等不同方面的人力資源需求。
香港零售管理協會主席謝邱安儀則表示，過去一年本地市場或旅客在銷售習慣和旅遊模式上出現「翻天覆地」的變化，業界必須跳出固有思維（Think out of the box），除了貨品的獨特性和多元性之外，另外也要加強跨業界合作，將「食、玩、買、住」多方面元素環環相扣、互相配合，發揮協同效應。
她補充，香港要與時並進，將市場目光放的更大更遠，尤其是把握大灣區整體發展機遇。香港與大灣區的交流在開關後越來越頻繁，因此要在良性競爭下，攜手合作。
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