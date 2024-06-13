今年夏天，中銀香港將推出全新活動，邀請年輕客戶一同拼砌「全球最大LEGO立體情景模型」，透過創新方式讓其明白理財跟拼砌LEGO積木一樣，需事先訂立清晰目標，再通過逐步構建以實現理想。

是次計劃破紀錄的LEGO情景模型長26米、闊1.78米，最少需動用200萬顆 LEGO顆粒建構而成。中銀香港及本地唯一樂高專業認證大師（LEGO Certified Professional）洪子健早於年初開始籌備，目標於10月前完成拼砌。

「理財 TrendyToo」客戶由即日起至7月14日成功登記並完成任何一項指定理財任務，即有機會參與共同打破健力士「全球最大LEGO®立體情景模型」世界紀錄，名額先到先得。客戶同時有機會贏取價值1.5萬元的旅遊禮品卡，可換取雙人亞洲LEGOLAND入場門券連來回機票，名額共4 名。

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