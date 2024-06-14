虛擬保險公司OneDegree副行政總裁周美華表示：「停電造成的家居損失，最常見的是雪櫃因停電導致當中的冷藏食品、甚至蔘茸海味等高價食材，因腐壞而需要丟棄。相關損失屬於OneDegree家居保險的賠償範圍，會賠償相關食品的『重置成本』，即重新添置相關食品的所需費用。需要留意的是，相關雪櫃使用年期需少於或等於 5 年，不同保險公司亦有最高賠付限額。」

另外，停電期間若不幸遭小偷入屋偷竊財物，例如個人物品、珠寶首飾等，OneDegree家居保險亦能提供賠償，不過需要有強行暴力闖入或離開住所的痕跡作證明。如果小偷入屋期間破壞了窗戶或門而需要更換，投保人亦可獲得賠償，賠償費用包括更換鎖和鎖匙的費用、窗戶玻璃破損的更換費用等。

至於電器故障，OneDegree亦提供家電保養保險及家居保險附加的家電維修保障，只需一件電器的延長保養價錢，即可保障全屋主要電器，且不限件數。

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