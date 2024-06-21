騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，WeChat Pay HK期望透過是次獎賞計劃，鼓勵更多的士司機加入電子支付作為交易選項，體驗流暢的支付流程所帶來的效率及便利，提升服務質素，吸引更多市民及旅客搭乘的士。

的士司機在推廣期內，成功透過微信自助開通收錢碼後可獲100元獎賞，獎賞將直接入賬至的士司機的WeChat Pay HK餘額內。已開通收錢碼的的士司機可直接透過收錢碼收取車資，無需手續費。對的士司機而言，車費直接以港幣進行結算，實時到賬；對內地旅客而言，港幣車資則自助轉成人民幣結算，並透過微信支付的人民幣錢包進行扣賬，提升交易效率。

此外，開通收錢碼的的士司機領取的士收錢碼貼紙禮盒後，按指引放置收錢碼掛牌和張貼貼紙，並上載有關照片，通過審核後可獲得50元獎賞。開通收錢碼的首三個月內，每完成一筆30元或以上的「合資格車費交易」，即可獲10元電子現金券加碼賞，最多可獲取300元電子現金券加碼賞。

的士司機更可邀請香港註冊的的士司機開通收錢碼，每位的士司機通過其連結成功註冊，邀請人可獲得50元獎賞，最多可邀請100位的士司機好友開通收錢碼，即最高可獲總值5,000元獎賞。

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