內地大型超市山姆月初推出直郵香港服務，就連大行摩通都關注影響。摩通雖然覺得山姆影響可控，大概只佔香港整體零售額少於1%，但普遍對香港零售額持謹慎態度，預期全年撇除餐廳嘅零售額將按年跌6%。
摩通選取11個樣本，比較山姆、阿里（9988）旗下淘寶同埋本地超市惠康價格，整體而言山姆同淘寶比起惠康分別平33%及29%；不過計埋運費同會員費，山姆同淘寶就分別平17%同6%。摩通認為山姆影響可控，原因包括產品供應有限；精明購物者一早用緊淘寶同拼多多（美：PDD）。最重要嘅係，雖然山姆單價較低，但實際上大部分商品需要大量購買，因此香港消費者可能要同其他分，加埋居住空間細未必夠位裝，好大機會成為重複購買障礙。
摩通認為香港零售面對四大不利因素，包括（1）出境旅遊增長、（2）電商進一步滲透、（3）旅遊消費低於預期、（4）貨幣價格，主要拖累非必需品零售表現，按年跌9%。至於必需品表現，摩通覺得雖然會受影響，但整體表現按年只會跌2%。摩通重申對領展（0823）增持觀點；九置就持謹慎態度，目標評級「減持」。
其實山姆由星期一起，所有食品及飲品都未能送港，其他家居用品同電器等就唔受限制。山姆客服回應傳媒查詢就解釋，由於海關調整商品管理政策，令部分商品暫時無法選購。
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