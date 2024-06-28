施永青表示，由於本港有相當一部分人住在政府提供的居住房屋，以致他們在住屋上的開支，都處於一個相對低的水平。施永青引述2021年人口普查資料顯示：住在公屋的家庭，租金只佔他們入息中位數的11.7%，以國際標準而言，有關比重並不高。

對於租住私人住宅單位的家庭，租金佔入息中位數的比重高達31.4%。施永青指，他們應是香港住屋負擔最重的一批人，惟人數只佔全港家庭數量的18%。而已擁有自置居所的小業主，供樓開支佔家庭入息中位數的比重並不高，當中有66.1%的家庭更已還清了樓宇按揭貸款，故他們生活相對自如。

至於33.9%還要供樓的小業主，施永青認為，他們供款只佔入息中位數的18.3%；若是買私人住宅的，供樓也只佔入息中位的約21.2%。若是新近才買樓的，供款佔入息中位數的比重會相對高，但並非大部分港人的境況。

施永青認為，雖然有關數據已是三年前，但應該距離現實差距不大。他在文中強調，現實是香港的私人住宅從一開始就不是設計給全民居住的。私人住宅的銷售對象是社會上收入最高頭三至四成人口，因此應該以這批人的入息中位數，來衡量他們負擔私人住宅樓價的能力，而不是以全港入息中位數作比較。

文中又提到，以2021年人口普查所得的數據顯示，香港人花在住屋方面的開支，合計不超過入息中位數的兩成，比世上很多地方都更容易負擔。

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