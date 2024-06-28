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GUM：上半年強積金人均賺13364元

強積金（MPF）諮詢機構GUM公布今年上半年強積金成績表。截至6月24日，「GUM強積金綜合指數」上漲5.5%，年初至今人均賺13,364元。

今年上半年，強積金整體表現強勁，所有股票基金均錄得正回報，主要受惠於美國及香港股票相關基金的良好表現。

展望今年第三季，GUM常務董事陳銳隆表示，上半年環球及中國市場均表現良好，利好因素包括政府救助房地產市場和放寬滬股通限制，帶動投資通場氣氛。但下半年，市場或受更多政治因素影響，如美國大選、中美關係等。建議成員適度分散投資，避免過度集中在單一資產類別，以降低個別市場出現大幅調整時的損失風險。

 

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