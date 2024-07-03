繼香港快運（HK Express）推出新的行李政策後，另一廉航樂桃航空（Peach）亦公布將更新票價類型。新票價類型將從今年10月27日冬季航班開始適用，並於7月10日開始銷售。
樂桃航空表示，票價類型將由現有的「Value Peach」、「Prime Peach」和「Simple Peach」變更為「Standard」、「Standard Plus」 和「Minimum」。所有票價類型可免費攜帶2件合計7kg以內的手提行李 （詳見圖2）。
包括一件託運行李，選擇指定座位亦免費。除了香港銷售的香港航線外，其他航線免除出票手續費。
除了「Standard」所包括的，還豁免更改航班和退票手續費用，令客人可以輕鬆靈活應對行程變更等突如其來需求。此外，客人還可以於預訂 24 小時後才付款。
託運行李、選擇指定座位需額外付費，亦不能選擇先行座位。客人亦需額外支付出票手續費。
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