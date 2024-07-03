儘管支持金市有催化劑，但是若央行的購買力出現下跌，或亞洲投資者獲利回吐，協會認為。這可能會影響金價表現。其更指，黃金、實質息率及美元的長期牢不可破的關係，可能阻止金價進一步上升。儘管西方投資者的購買力，會受到息口、衰退及地緣政治影響及驅動，在此前缺席的西方投資者之購買力，或支持金價另一輪升勢，然而在息口到年尾才有機會減息0.25厘、經濟呈現有限復蘇、美元走勢橫行或輕微向下、通脹高企及黃金淨持倉高企下，其料金價會與過去數個月的相似幅度上落，換言之會呈現區間上落市。

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