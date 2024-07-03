世界黃金協會發表報告指，黃金市場受惠於中央銀行持續買金、亞洲投資資金流入、強韌的消費者需求及地緣政治不明朗，金價在上半年至今已經上升12%，並且跑贏其他資產價格。協會認為，金價在下半年正等待催化劑，料催化劑將來自已發展市場的息率下跌，觸發西方國家投資資金流入，環球投資者尋求對沖股市泡沫，及持續地緣政治風險。其估計金價在下半年會呈現上落市格局。
儘管支持金市有催化劑，但是若央行的購買力出現下跌，或亞洲投資者獲利回吐，協會認為。這可能會影響金價表現。其更指，黃金、實質息率及美元的長期牢不可破的關係，可能阻止金價進一步上升。儘管西方投資者的購買力，會受到息口、衰退及地緣政治影響及驅動，在此前缺席的西方投資者之購買力，或支持金價另一輪升勢，然而在息口到年尾才有機會減息0.25厘、經濟呈現有限復蘇、美元走勢橫行或輕微向下、通脹高企及黃金淨持倉高企下，其料金價會與過去數個月的相似幅度上落，換言之會呈現區間上落市。
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