世紀金花（0162）今日公布，獲主要股東榮建控股有限公司通知，其於今日（7月3日）已與Acme Gear Global Limited訂立買賣協議出售合共3.227億股，相當於公司股本28.07%。出售事項將分兩批次完成，料不遲於2025年12月底完成交易。
聯想控股（3396）持有榮建控股有限公司80%股權，餘下20%由Hony Managing Partners Limited持有。根據通告，買方Acme Gear Global Limited由一名獨立人士全資擁有，其持有世紀金花的0.88%股權。出售事項完成後，假設已發行股份總數並無變動，該獨立人士將直接及透過買方間接持股約28.95%，將成為公司主要股東；榮建控股將不再持有任何股份，因此不再為主要股東。
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