A股下跌，港股亦向下，恒指、國指見逾一周最大跌幅，恒指同時創逾兩個月低，同時亦曾跌穿250天線，科指10天線、100天線得而復失。

恒指今早低開131點，高位跌64點，低位跌346點，高低波幅282點。上升股份比例為16.37%，下跌為45.28%，無升跌為38.34%。

恒指收市跌275點或1.55%，報17524點，大市成交金額893億元，較上日減少1.12%；國指跌97點或1.53%，報6284點。恒生科技指數收報3566點，跌0.84%。

藍籌股成交金額444.24億元，佔大市成交49.74%；科指成份股成交金額186.92億元，佔大市成交20.93%；國指成份股成交金額348.63億元，佔大市成交39.04%。

24隻雙櫃台股，總成交0.77億元人民幣，相當於約0.83億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額增加25.83%，至79.44億元，佔大市成交8.89%。牛熊證成交金額44.6億元，增加49.38%；窩輪成交金額34.83億元，增加4.69%。

藍籌13隻升，67隻下跌，2隻無升跌。中升（0881）升2.99%，收報11.02元，是升幅最大的藍籌，中國銀行（3988）跌7.89%，收報3.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，22隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報21.15元，升2.42%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報34.5元，跌5.48%。

恒指曾跌穿250天線(17515.35點)，下試100天線(17426.25點)。科指10天線(3614.51點)、100天線(3605.73點)得而復失。

北水南下合計淨流入21.75億元，較上日增加521.34%，淨流入金額是7月3日36.42億元後最多。北水連續第9日流入，累計流入245.19億元，對上一次連續9日淨流入是5月28日。流入雖然增加，不過佔大市成交比例只有2.43%。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.94%，是6月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.28%。低見17453.56點，是4月26日17336.2點後最低。今日收市報17524.06點，是4月25日後收市新低，當日報17284.54點。連跌2日，累計跌504.22點，對上一次連跌2日是2024年6月21日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是6月7日。

科指曾跌最多1.42%，是7月5日後最大跌幅，當日跌幅為1.98%。低見3545.76點，是7月2日3521.5點後最低。收市報3566.63點，是7月2日後收市新低，當日報3539.13點。連跌2日，累計跌83.04點，對上一次連跌2日是2024年6月28日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是6月14日。

國指曾跌最多1.91%，是6月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.52%。低見6260.27點，是5月2日6256.24點後最低。收市報6284.73點，是4月30日後收市新低，當日報6273.75點。連跌2日，累計跌186.13點，對上一次連跌2日是2024年6月21日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是6月7日。

午後消息股表現

中贛通信（2545）累逾跌六成，半新股普遍潛水。創上市新低，見0.44元，收報0.445元，跌19.09%。

平保旗下（2318）平安銀行據報要求上海逾100名員工遷回深圳。收報35.25元，跌2.35%。

雷軍：小米（1810）北京昌平智能工廠啟用 年產千萬部手機。收報16.46元，跌0.96%。

中國健康科技（1069）配股協議告吹。收報0.063元，升1.61%。

今早及隔晚消息股表現

萬科（2202）據報出讓上海南翔印象城MEGA予GIC。收報4.49元，跌5.87%。

鴻騰（6088）料上半年轉賺最多3300萬美元。收報3.05元，跌14.08%。

贛鋒鋰業（1772）獲中證監裁定違反內幕交易規定，罰款331萬人幣。收報15.56元，跌3.11%。

康橋悅生活（2205）附屬遭內地銀行未經授權提取2億人幣存款。收報0.68元，升3.03%。

粵豐環保（1381）獲A股瀚藍環境提出潛在私有化，涉資近120億。收報4.38元，升7.88%。

比亞迪（1211）據報與土耳其達協議，斥資10億美元建廠。收報233.2元，跌0.77%。

OSL（0863）及合作伙伴佔虛幣現貨ETF近九成份額，擬推質押及代幣化基金。收報5.19元，跌3.35%。

圓通（6123）與哈薩克郵政旗下KazPost建有限合伙，擴哈國及中亞快遞服務。收報1.48元，升1.37%。

旭輝控股（0884）6月合同銷售額跌逾48%至28.5億人幣。收報0.3元，跌7.69%。

COOL LINK（8491）擬收購港移民諮詢服務公司。創上市新低，見0.285元，收報0.315元，跌4.55%。

廣汽（2238）6月銷量跌31%，新能源車減38%。創上市新低，見2.63元，收報2.65元，跌2.93%。

昊天建投（1341）意向15億人幣購新能源車製造商逾49%股權。收報0.93元，升8.14%。

東風汽車集團（0489）6月銷量跌14%，新能源車則升37%。收報2.26元，跌4.64%。

中國海外（0688）6月合約銷售額升近41%。收報13.22元，跌2.79%。

粵投（0270）大股東增持股權至58.26%。收報4.38元，無升跌。

百度（9888）：對企業全面開放文心一言4.0 Turbo。收報86.4元，無升跌。

何超鳳申報兩個交易日出資逾72萬元增持澳博（0880）。收報2.45元，跌5.41%。

心泰醫療（2291）發盈喜，料中期盈利升最多97%。收報20.4元，升3.76%。

美蘭空港（0357）認購協議爭議仲裁，裁定付3億元賠償。收報7.68元，跌1.54%。

中國海外宏洋（0081）6月合約銷售跌12.5%。收報1.88元，跌6%。

國泰航空（0293）回購餘下優先股，港府累收24.4億元股息。收報8.17元，升2.13%。

數字王國（0547）伙環亞集團組合營企業，提供智能服務。收報0.245元，升1.66%。

蔚來（9866）CFO奉瑋辭職，曲玉接任。收報35.85元，跌3.89%。

時富（1049）董事長關百豪女兒任執董，助推零售業務數碼化。收報1.26元，跌1.56%。

中遠海能（1138）料中期盈利跌12%，缺售船舶收益。收報9.6元，跌3.71%。

速騰聚創（2498）擬啟動回購，額度不多於2億元。收報16.3元，升1.75%。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。見52周低65.3元，收報65.8元，跌1.05%。

破頂股表現

破頂股包括，三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見34.76元，收報34.76元，升1.28%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見388.1元，收報388元，升0.81%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見86.98元，收報86.98元，升1.71%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1269.5元，收報1269.5元，升0.75%；富邦富時台灣（3021）創上市新高，見8.62元，收報8.62元，升1.11%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見8.95元，收報8.95元，升0.85%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見553.2元，收報551.4元，升2.11%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1122.15元，收報1119.8元，升0.03%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見16.33元，收報16.28元，升0.99%；安碩ＭＳ台灣（3074）創上市新高，見232.2元，收報232元，升2.25%；華夏納指（3086）創上市新高，見41.46元，收報41.46元，升0.83%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見886.65元，收報886.5元，升0.05%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見16.6元，收報16.56元，升1.22%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1061元，收報1061元，升0.06%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1136.7元，收報1136.7元，升0.02%；安碩ＭＳ台灣－Ｕ（9074）創上市新高，見29.7元，收報29.7元，升1.99%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見5.295元，收報5.295元，升0.57%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見4.432元，收報4.432元，升0.91%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見49.66元，收報49.66元，升0.77%；樂艙物流（2490）創上市新高，見33.2元，收報33.2元，升2.95%；信利國際（0732）創52周高，見1.04元，收報0.99元，跌1%；太古（0019）創52周高，見74元，收報73.4元，升0.55%；兗煤澳洲（3668）創52周高，見39.15元，收報38.9元，升1.43%；華能國電（0902）創52周高，見5.95元，收報5.85元，升0.52%；太古股份公司Ａ（0019）創52周高，見74元，收報73.4元，升0.55%；太古股份公司Ｂ（0087）創52周高，見11.1元，收報10.9元，升0.18%；金寶通（0320）創52周高，見0.53元，收報0.52元，升1.96%；青島控股（0499）創52周高，見0.208元，收報0.191元，升0.53%；順誠（0531）創52周高，見0.275元，收報0.27元，無升跌；錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.435元，收報0.39元，升5.41%。

破底股方面

55隻股份創上市新低，其中十隻包括，金科服務（9666）低見5.63元，收報5.75元，跌5.89%；融信中國（3301）低見0.13元，收報0.14元，跌15.15%；中金（3908）低見8.03元，收報8.1元，跌3.11%；海通證券（6837）低見3.43元，收報3.46元，跌2.81%；中信証券（6030）低見10.66元，收報10.76元，跌1.1%；廣發証券（1776）低見6.01元，收報6.11元，跌2.24%；廣汽集團（2238）低見2.63元，收報2.65元，跌2.93%；卓悅控股（0653）低見0.013元，收報0.018元，跌41.94%；九毛九（9922）低見3.67元，收報3.69元，跌4.16%；呷哺呷哺（0520）低見1.35元，收報1.38元，跌4.83%。

83隻股份創52周低，其中十隻包括，華泰證券（6886）低見7.82元，收報7.89元，跌1.87%；東方甄選（1797）低見11.76元，收報11.88元，跌5.41%；六福集團（0590）低見15.2元，收報15.28元，跌2.55%；周生生（0116）低見7.04元，收報7.05元，跌1.54%；謝瑞麟（0417）低見0.75元，收報0.75元，無升跌；希慎（0014）低見10.98元，收報11.06元，跌1.6%；新鴻基地產（0016）低見65.3元，收報65.8元，跌1.05%；大快活（0052）低見7.5元，收報7.5元，跌1.83%；叙福樓（1978）低見0.67元，收報0.68元，跌2.86%；海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，冠轈控股（1872）收報0.61元，升74.29%；榮陽實業（2078）收報0.145元，升45%；建成控股（1630）收報0.029元，升38.1%；巴克１７９８集團（1010）收報0.54元，升28.57%；國鴻氫能（9663）收報15.1元，升27.75%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.046元，升24.32%；新石文化（1740）收報0.121元，升23.47%；B & D STRATEGIC（1780）收報1.6元，升22.14%；GOLDWAY EDU（8160）收報0.2元，升19.76%；富元國際集團（0542）收報0.171元，升18.75%；凱順控股（8203）收報0.35元，升16.67%。

下跌異動股，包括，C-LINK SQ（1463）見52周低0.4元，收報0.53元，跌43.62%；卓悅控股（0653）創上市新低，見0.013元，收報0.018元，跌41.94%；GT STEEL GROUP（8402）見52周低0.11元，收報0.127元，跌37.44%；均安控股（1559）收報0.09元，跌29.69%；中國新華電視（8356）收報0.8元，跌25.93%；盛禾生物（2898）創上市新低，見4.2元，收報5.36元，跌22.32%；華訊（0833）收報0.47元，跌21.67%；羅馬元宇宙集團（8072）平上市低位0.015元，收報0.015元，跌21.05%；宋都服務（9608）收報0.107元，跌20.74%；中國順客隆（0974）收報1元，跌20.63%。

其他報道

中贛通信累逾跌六成 半新股普遍潛水

積金局：截至6月底股票基金整體年率化淨回報3.9%

滬深三大指數向下 滬指四連跌

平安銀行據報要求上海逾100名員工遷回深圳

雷軍：小米北京昌平智能工廠啟用 年產千萬部手機

李澤鉅：會就於香港成立家族辦公室一事制度化

許正宇：估計本港有2700間單一家族辦公室營辦 過半資產逾5000萬美元

【有片：埋身擊】比特幣以太幣250天線有支持 低位整固後有望重拾升勢

偉俊集團：需更多時間編製經審核業績 續停牌

半日沽空金額增9% 騰訊沽空增46%

波音同意就違反墜機事件和解協議指控認罪

恒指半日跌238點 較5月高位跌逾10% 科指跌0.7%